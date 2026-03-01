PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Europa kann den Krieg mit dem Iran weder kontrollieren noch beenden

Straubing (ots)

Spätestens seit Großbritannien über Zypern iranische Raketen abgefangen hat, ist klar: Der Krieg ist kein fernes Nahostdrama mehr. Er hat die EU erreicht. Europa kann ihn weder kontrollieren noch beenden, aber mehr tun, um den Druck auf die Mullahs sowie die inzwischen endlich zur Terrororganisation erklärten Revolutionsgarden zu erhöhen und die Opposition im Iran und im Exil zu unterstützen. Die EU sollte in dieser Krise zum sicherheitspolitischen Akteur werden, der sich und die Menschen im Iran schützt und sich nicht mit der Zuschauerrolle begnügen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

