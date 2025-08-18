PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Keine Großtat, sondern reine Symbolpolitik

Straubing (ots)

Die mit großem Trara angekündigten "bayerischen" Abfahrverbote zum Schutze der Anliegergemeinden sind eine "Großtat", die man in Gänsefüßchen setzen muss. Noch vor wenigen Jahren wurden die von Tirol an Urlaubswochenenden angeordneten Abfahrverbote von Bayern aus als weitere Drangsalierung der Autoreisenden geschmäht, jetzt macht es Bayern selbst - in derselben symbolhaften Pose wie die Tiroler, die auch noch stolz darauf sind, Durchreisende als das zu behandeln, was sie sind: unerwünscht.

Wer nichts gegen den Transitverkehr unternimmt, wird nicht mehr gewählt, heißt es in Tirol. Diese Botschaft ist offenbar auch in der bayerischen Staatskanzlei angekommen. Mit der Lösung von Verkehrsproblemen hat das zu beiden Seiten der Grenze nichts zu tun.

