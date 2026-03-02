Straubinger Tagblatt

Luftfahrt

Straubing (ots)

Auf dem Münchner Flughafen wurden vor Kurzem 600 Fluggäste über Nacht in ihren Flugzeugen eingesperrt, weil kein Bus da war, der sie zum Terminal fahren konnte. Jetzt wird gemeldet, dass ein riesiger Lufthansa-Airbus leer von Abu Dhabi nach München geflogen ist. Gleichzeitig erklärte Bundesaußenminister Johann Wadephul in einem wirklich jämmerlichen TV-Auftritt, man könne für die Zehntausenden Deutschen, die wegen des Nahost-Kriegs festsitzen, leider nichts tun. Was beide Vorgänge miteinander zu tun haben: Es ist die organisierte Verantwortungslosigkeit, die sich in Deutschland breitgemacht hat. Vorschriften und Zuständigkeitsdenken gehen vor. Niemand hat sich in München Gedanken gemacht, wie man die Passagiere aus den Flugzeugen holen könnte. Niemand hat sich offenbar Gedanken gemacht, ob man Hunderte Bürger aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vielleicht mit dem Riesenflugzeug nach Hause bringen könnte. Für so etwas ist niemand zuständig.

