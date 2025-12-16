PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Eine Lockerung beim Verbrenner-Aus ist im europäischen Interesse

Straubing (ots)

In dieser Lage ist es kein Rückschritt, sondern ein Akt der Vernunft, wenn Brüssel den Herstellern mehr Spielraum lässt, unterschiedliche Antriebstechnologien parallel zu entwickeln, statt sie mit einem starren Enddatum in eine einzige technische Lösung zu zwingen. Realpolitik bedeutet hier, anzuerkennen, dass Kundenakzeptanz, Infrastrukturausbau und Wettbewerbsfähigkeit nicht per Verordnung herbeigeschrieben werden können.

Deshalb ist eine Lockerung im europäischen Interesse. Sie verhindert nicht die Transformation, sondern gibt ihr einen realistischeren Takt: Verbrenner mit CO2-armen Kraftstoffen, effizientere Hybride und E-Autos konkurrieren miteinander, und der Markt entscheidet, welche Technologien in welchem Segment tragen.

