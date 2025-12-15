Straubinger Tagblatt

Chiles neuer Präsident Kast ist unbequem, aber demokratisch legitimiert

Straubing (ots)

Die Pechsträhne der lateinamerikanischen Linken hält an. José Antonio Kast hat die Stichwahl um das Präsidentenamt deutlich gewonnen. In Europa liest man seinen Namen nur selten ohne die Zusätze "Sohn eines Wehrmachtssoldaten", "ultrarechts" und "rechtsextrem". Doch wer diese Etiketten verwendet, macht es sich mit der politischen Analyse zu einfach. Kast verspricht seinen Landsleuten nicht das Blaue vom Himmel, sondern macht kein Hehl daraus, dass Chile einen harten und opferreichen Reformkurs vor sich hat.

