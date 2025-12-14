PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Anschlagspläne in Niederbayern - Die Angst bummelt auf dem Christkindlmarkt mit

Straubing (ots)

Auch wenn Sicherheitsbehörden rechtzeitig zugreifen konnten, bleiben solche Ereignisse nicht ohne Wirkung. Viele Menschen fragen sich: Soll ich wirklich mit der Familie über den Weihnachtsmarkt bummeln? Mich mit Freunden und Kollegen dort treffen? Oder gehe ich lieber auf Nummer sicher? Diese Verunsicherung, das Infragestellen der eigenen (christlichen) Bräuche und Traditionen - das ist das Ziel der islamistischen Fanatiker.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

