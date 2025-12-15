PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Die Corona-Aufarbeitung gehört in die Öffentlichkeit

Straubing (ots)

Endlich ist die Corona-Aufarbeitung dort angekommen, wo sie in der Demokratie hingehört: in der Öffentlichkeit, vor laufenden Kameras. Mag sein, dass ein Untersuchungsausschuss mit seinen weiterreichenden Kompetenzen eine bessere Variante gewesen wäre als eine Enquetekommission, um notwendige Fragen zu stellen. Immerhin wird es den Bürgern nun erleichtert, sich ein Bild zu machen und etwa die Antworten der Sonderbeauftragten Margaretha Sudhof und des früheren Gesundheitsministers Jens Spahn gegeneinander abzuwägen.

