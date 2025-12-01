K3B - Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung des VFB Salzwedel e.V.

Der Kooperationsverbund Demokratische Konfliktbearbeitung und das Bundesnetzwerk Konfliktbearbeitung sind online

Bonn/Salzwedel (ots)

Angebote, Wissen und Austausch rund um Konfliktbearbeitung in Deutschland

Die Websites des Kooperationsverbunds Demokratische Konfliktbearbeitung (www.demokratische-konfliktbearbeitung.de) und des Bundesnetzwerks Konfliktbearbeitung (www.konfliktbearbeitung.org) sind online. Sie geben Einblick in die Arbeit von Verbund und Netzwerk. Die Internet-Auftritte sind eng miteinander verknüpft, so wie Verbund und Netzwerk selbst.

Der Kooperationsverbund besteht aus sieben Verbundpartnern, die langjährige Erfahrung aus der Konfliktbearbeitung, Friedensarbeit und Demokratieförderung mitbringen. Seit Januar 2025 arbeiten sie daran, Konfliktbearbeitung in Deutschland zu stärken und entsprechende Angebote für Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft besser nutzbar zu machen und weiterzuentwickeln. Der Kooperationsverbund unterstützt daher auch den Ausbau des Bundesnetzwerks Konfliktbearbeitung.

Das Bundesnetzwerk wurde 2024 gegründet und vereint aktuell rund 40 Organisationen und Personen, die sich praktisch und fachpolitisch für konstruktive Konfliktbearbeitung einsetzen. Die enge Verbindung von Verbund und Netzwerk bündelt Kräfte und schafft Synergien.

Die heute gelaunchten Websites dienen der Erstinformation. Sie werden ab dem kommenden Jahr gezielt ausgebaut, um Nutzer:innen weitere Informationen und Angebote bereitzustellen.

Verbund und Netzwerk werden gefördert durch das Programm "Demokratie leben!" (Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur) des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Original-Content von: K3B - Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung des VFB Salzwedel e.V., übermittelt durch news aktuell