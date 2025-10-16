Sentorise

Sentorise präsentiert die 12.8V 100Ah Group31: Zuverlässige und nachhaltige Energie für Europa

Berlin (ots)

Sentorise hat die 12.8V 100Ah Group31 LiFePO₄-Batterie auf dem europäischen Markt eingeführt – eine zuverlässige Energielösung für Reisemobil-Enthusiasten, autarke Haushalte und maritime Anwendungen. Mit ihrer langen Lebensdauer, integrierten Sicherheitsfunktionen und intelligenter Überwachung wurde sie für den zuverlässigen Einsatz im Offgrid-Bereich und als Notstromversorgung konzipiert.

Als erste ihrer Art in Europa bietet die Group31 serienmäßig sowohl einen vollständigen Niedertemperaturschutz als auch Bluetooth-Konnektivität – und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung unter allen Einsatzbedingungen. Um die Umweltbelastung zu minimieren, setzt Sentorise auf umweltfreundliche Verpackungen aus geformtem Zellstoff – ein klarer Beweis dafür, dass verlässliche Energie nicht auf Kosten des Planeten gehen muss.

Erweiterter Schutz und lange Lebensdauer

Die Group31 wird mit hochwertigen Grade-A+-Zellen und einem fortschrittlichen Batterie-Management-System (BMS) gefertigt, das vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss sowie Temperaturrisiken schützt. Diese integrierten Sicherheitsmechanismen gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit und tragen maßgeblich zur Verlängerung der Lebensdauer bei.

Die Batterie überzeugt durch ihre außergewöhnliche Zyklenfestigkeit unter standardisierten Testbedingungen: über 4.000 Zyklen bei 100 % Entladetiefe, 6.000 Zyklen bei 80 % und bis zu 15.000 Zyklen bei 60 %. Damit ist sie deutlich langlebiger als herkömmliche Batteriesysteme. Dank IP65-Schutzklasse ist sie zudem wasser- und staubdicht – ideal für anspruchsvolle Einsatzgebiete wie feuchte Küstenregionen, feuchtigkeitsempfindliche Lagerräume oder robuste Outdoor-Umgebungen.

Nachhaltigkeit als Teil der Energiewende

Die Group31 wurde so konzipiert, dass sie eine deutlich längere Lebensdauer als traditionelle Blei-Säure-Batterien bietet. Weniger Austausch bedeutet weniger Abfall – ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung von Deponiemüll.

Im Gegensatz zu Blei-Säure-Systemen ist sie leichter, erlaubt eine höhere nutzbare Entladetiefe und überzeugt durch niedrigere Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer. Durch ihre konstante Leistungsabgabe trägt sie sowohl zur Umweltentlastung als auch zur Senkung der Besitzkosten bei. Für Haushalte und Reisende mit Fokus auf Nachhaltigkeit ist die Group31 damit eine zukunftsorientierte und verantwortungsbewusste Wahl.

Zuverlässigkeit in jeder Situation

Mit der Einführung der Group31 unterstreicht Sentorise sein Engagement für die europäische Energiewende – mit Speichersystemen, die auf Sicherheit, Langlebigkeit und Umweltbewusstsein ausgelegt sind. Ob auf Reisen, bei Segeltörns oder als Notstromlösung für Zuhause: Die Group31 liefert jederzeit zuverlässige Energie und sorgt dafür, dass Nutzer auch in abgelegenen oder kritischen Situationen stets versorgt und verbunden bleiben.

Stay Powered. Stay Free.

Bleiben Sie versorgt. Bleiben Sie unabhängig.

Über Sentorise

Sentorise entwickelt fortschrittliche Batteriesysteme für ein Leben jenseits des Stromnetzes. Mit Fokus auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit unterstützt die Marke Wohnmobilbesitzer, Camper und Offgrid-Haushalte mit zuverlässiger Energie – überall dort, wo sie gebraucht wird.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website: https://www.sentorise.com

