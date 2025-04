Mastercard Deutschland

Girls4Football: Startschuss für die Initiative von Mastercard und der UEFA-Stiftung für Kinder

Autorin von "Kick it like Beckham" mit neuem Buch

Frankfurt/Main (ots)

Neues Programm macht Kinder und Jugendliche mit Sport stark fürs Leben

Mädchen als Einlaufkinder bei Spielen der UEFA Champions League

Buchpremiere der "Kick it like Beckham"-Autorin: Tipps von inspirierenden Fußballfrauen

Mit einer reinen Mädchen-Aufstellung bei der Champions League und einem neuen Buch der Autorin von "Kick it like Beckham" feiert Mastercard den Start der Initiative Girls4Football gemeinsam mit der UEFA-Stiftung für Kinder. Girls4Football hat zum Ziel, das körperliche und emotionale Wohlbefinden von Kindern und jungen Erwachsenen durch Sport und gemeinsame Freizeitaktivitäten zu fördern. Die Initiative ist aus dem mehr als 30-jährigen Sponsoring der UEFA Champions League von Mastercard hervorgegangen.

Hauptaktivität von Girls4Football ist das Fußballprogramm für Mädchen, das Training mit pädagogischen Workshops kombiniert. Mit einem ganzheitlichen Entwicklungsansatz will das Programm Mädchen mit grundlegenden Werkzeugen für ihre Zukunft ausstatten, wie zum Beispiel den Prinzipien des Geldes, dem Umgang mit Finanzen und Selbstvertrauen.

Die UEFA-Stiftung für Kinder unterstützt bei der Einführung des Programms in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien - im ersten Jahr werden über 1.000 Mädchen teilnehmen. In Zusammenarbeit mit der UEFA-Stiftung wurde in jedem Land jeweils ein Charity-Partner ausgewählt, der die Ziele des Programms teilt und direkt davon profitiert. In Deutschland ist das UNITYED, ein gemeinnütziger und mildtätiger Verein, der mit seinen Projekten die Lebenskompetenzen und Sport auf interdisziplinäre Weise miteinander verbindet.

Einmalige Erlebnisse machen stark für die Zukunft

Im Laufe des Jahres bietet Girls4Football zahlreiche Veranstaltungen für Kinder an - vom Treffen mit den Fußballbotschafterinnen von Mastercard über Workshops mit Ernährungswissenschaftlern, Physiotherapeuten und Schiedsrichtern bis zur Rolle als Einlaufkind in der UEFA Champions League.

Den Auftakt machte eine reine Mädchen-Aufstellung der Einlaufkinder bei den Spielen der UEFA Champions League in London, Madrid, Mailand, München und Paris. So liefen beispielsweise die Stars des FC Bayern beim Rückspiel gegen den Celtic FC in der Münchner Allianz Arena an der Hand fußballbegeisterter Mädchen auf den Platz. Genauso wie die Spieler von Paris Saint-Germain beim Spiel gegen Stade Brestois 29 im Parc des Princes in Paris.

"Mit Girls4Football wollen wir den Mädchen das Selbstvertrauen geben, ihre Träume zu verwirklichen - sei es auf dem Fußballplatz oder in anderen Bereichen ihres Lebens. Wir wissen, dass Sport junge Menschen inspirieren und stärken kann. Ergänzt wird das Programm durch Finanzwissenskurse, in denen sie lernen, wie man mit Geld umgeht und wie man investiert - die Basis für den Start in ein selbstständiges Leben." (Peter Robejsek, Geschäftsführer Mastercard Deutschland)

Buchpremiere von Erfolgsautorin: "The Playbook: Mastering the Game"

Um fußballbegeisterten Mädchen zu helfen, sich auf und neben dem Spielfeld zu verbessern, hat Mastercard Geschichten von elf der beeindruckendsten Wegbereiterinnen des Fußballs zusammengetragen. Das Ergebnis ist das Buch "The Playbook: Mastering the Game" von Autorin Narinder Dhami, bekannt geworden durch den Kultklassiker "Kick it like Beckham".

Zum Start der Mastercard Initiative Girls4Football steht das Buch exklusiv gemeinnützigen Organisationen für ihre Arbeit mit Kindern zur Verfügung. Weibliche Führungskräfte aus der Vorstandsetage, Spielerinnen, Trainerinnen und Analystinnen zeigen die verschiedenen Wege im Fußball auf und geben damit jungen Mädchen einen Teil des Wissens weiter, das ihnen zu ihrem Erfolg verholfen hat. Darunter befinden sich auch zwei deutsche Frauen: Marie Louise Eta, die erste weibliche Co-Trainerin eines europäischen Elitevereins, und Imke Wübbenhorst, die erste Frau, die im deutschen Fußball eine Herrenmannschaft in einer höheren Liga trainierte.

"Ich denke, Spaß ist die größte Kraft, die wir im Fußball nutzen müssen! Ich mache viele Witze während der Trainingseinheiten - Witze über mich selbst, Witze über die Spieler. Wir lachen über viele Dinge, aber wir wissen auch, wann es Zeit ist, ernst zu sein." (Imke Wübbenhorst, Cheftrainerin der BSC Young Boys Frauen)

Das Buch "The Playbook: Mastering the Game" von Autorin Narinder Dhami stärkt mit seiner Aussage die Ziele der Initiative Girls4Football und will die Fähigkeiten junger Mädchen fördern und sie auf Erfolgskurs bringen.

"Die UEFA-Stiftung für Kinder ist stolz darauf, mit Mastercard bei dem neuen Projekt Girls4Football zusammenzuarbeiten. In den letzten Jahren haben wir eine echte Partnerschaft aufgebaut, die auf gemeinsamen Werten und dem Engagement basiert, Kindern aus benachteiligten Verhältnissen die Freude und Begeisterung am Fußball zu vermitteln." (Carine Nkoue, Generalsekretärin der UEFA-Stiftung für Kinder)

Mastercard und die UEFA-Stiftung wollen Mädchen durch die Initiative Girls4Football dazu inspirieren, ihre Träume zu verwirklichen und Barrieren zu durchbrechen, um ihr volles Potenzial im Fußball und darüber hinaus auszuschöpfen. Weitere Informationen unter: https://www.mastercard.com/europe/en/inclusion-sustainability/girls-4-football.html

Über Mastercard

Mastercard stärkt die Wirtschaft und unterstützt die Menschen in mehr als 200 Ländern und Regionen weltweit. Gemeinsam mit unseren Kund:innen arbeiten wir an einer stabilen Wirtschaft, in der jede und jeder erfolgreich sein kann. Wir bieten eine große Bandbreite an digitalen Zahlungsmöglichkeiten, die Transaktionen einfach, sicher, smart und leicht zugänglich machen. Unsere Technologien und Innovationen, Partnerschaften und Netzwerke bilden eine einzigartige Kombination an Produkten und Lösungen, die Konsument:innen, Unternehmen und Behörden helfen, ihr volles Potenzial zu erreichen. Mehr Informationen: mastercard.com

