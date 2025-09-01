Vorschlag für einheitlichen Wahltermin: Nouripour hat einige wichtige Details übersehen
Straubing (ots)
Man stelle sich vor, kurz vor dem Mega-Wahltag hielte ein bestimmtes Thema die ganze Republik in Atem. Zum Beispiel ein islamistischer Terroranschlag mit vielen Opfern. Das könnte dramatische Folgen für die Mehrheitsverhältnisse in allen Ländern gleichzeitig haben. Letztlich könnte eine Umsetzung der Vorschläge des Grünen sogar die politische Stabilität der Bundesrepublik massiv gefährden.
