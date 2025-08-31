PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Vorschlag der Bayern-SPD - Die Steuererklärung vom Finanzamt hilft nicht allen

Straubing (ots)

Ein paar Euro bringt die Einkommensteuererklärung eigentlich immer zurück. Da klingt der Vorschlag der Bayern-SPD durchaus verlockend: Lass das Finanzamt für dich arbeiten! Doch ganz so einfach ist es nicht. Schon jetzt kann man eine vorausgefüllte Steuererklärung über die Internetplattform Elster abrufen, basierend auf Vorjahresdaten, übermittelten Gehaltszahlungen et cetera. Aber wer vermietet, länger krank war, schwankende Werbungskosten hat oder spontan an unterschiedliche Organisationen divergierende Beträge spendet, fällt schnell durchs vorausgefüllte Raster - und verliert dadurch Geld, wenn er nicht nacharbeitet.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt

