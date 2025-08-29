PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Straubinger Tagblatt

Abstimmung in München - Das Nein zu Olympia kann sich wiederholen

Straubing (ots)

Die Abstimmung ist auch ein Gradmesser für die Integrationskraft von politischen Institutionen und Parteien. Wenn die Bürger trotz der gemeinsamen Anstrengungen praktisch aller demokratischen Parteien, der Stadtspitze und der Landesregierung Nein zu Olympia sagen, wäre das ein weiteres Indiz für die schwindende Vertrauensbasis. Diese Vision ist so irreal nicht. Schon einmal haben die Bürger Oberbayerns Olympia eine Absage erteilt - wobei sie nicht die olympische Idee, sondern die IOC-Bosse meinten. Das Votum fiel damals überraschend klar aus. Es kann sich wiederholen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Alle Storys Alle
  • 28.08.2025 – 16:30

    Deutschland und Frankreich - Europa ist nur stark, wenn Berlin und Paris einig sind

    Straubing (ots) - Beide Regierungen wissen, dass sie sich eigentlich keine Dauerkrise leisten können. Doch nachdem Frankreich lange über mangelnde Verlässlichkeit des Partners im Osten geklagt hat, sind es nun deutsche Diplomaten, die besorgt auf die politischen Verhältnisse und die Regierungskrise in Paris blicken. Umso wichtiger sind die Konsultationen. Ein ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:33

    Koalitionsklausur - Das Klima zwischen CDU, CSU und SPD stimmt noch nicht

    Straubing (ots) - Das Treffen als therapeutische Maßnahme soll alle daran erinnern: Man muss Vertrauen aufbauen, Kompromisse finden und Gemeinsamkeiten stärken. (...) Es geht nicht darum, wie viel eine Partei von ihrem Programm in der Regierung umsetzen kann, sondern darum, was dem Land am meisten hilft. Sich auf diesen Nenner zu verständigen, das ist das, was so ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 16:03

    Ein klarer Fahrplan beim Wehrdienst wäre wünschenswert

    Straubing (ots) - Dass Pistorius' Pläne geeignet sind, jedes Jahr mindestens 15.000 junge Soldaten zu werben, ist dennoch zweifelhaft. Deshalb wäre ein klarer Fahrplan wünschenswert: Welche Ziele müssen bis wann erreicht werden, und was geschieht, wenn das nicht gelingt? Das jedoch scheitert an der SPD. Noch geht die Zeitenwende mit angezogener Handbremse voran. Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren