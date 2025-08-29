Straubinger Tagblatt

Abstimmung in München - Das Nein zu Olympia kann sich wiederholen

Straubing (ots)

Die Abstimmung ist auch ein Gradmesser für die Integrationskraft von politischen Institutionen und Parteien. Wenn die Bürger trotz der gemeinsamen Anstrengungen praktisch aller demokratischen Parteien, der Stadtspitze und der Landesregierung Nein zu Olympia sagen, wäre das ein weiteres Indiz für die schwindende Vertrauensbasis. Diese Vision ist so irreal nicht. Schon einmal haben die Bürger Oberbayerns Olympia eine Absage erteilt - wobei sie nicht die olympische Idee, sondern die IOC-Bosse meinten. Das Votum fiel damals überraschend klar aus. Es kann sich wiederholen.

