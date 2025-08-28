Straubinger Tagblatt

Deutschland und Frankreich - Europa ist nur stark, wenn Berlin und Paris einig sind

Straubing (ots)

Beide Regierungen wissen, dass sie sich eigentlich keine Dauerkrise leisten können. Doch nachdem Frankreich lange über mangelnde Verlässlichkeit des Partners im Osten geklagt hat, sind es nun deutsche Diplomaten, die besorgt auf die politischen Verhältnisse und die Regierungskrise in Paris blicken. Umso wichtiger sind die Konsultationen. Ein starkes und unabhängiges Europa wird es nur geben, wenn sich Deutschland und Frankreich einig sind. Und echte Kompromisse zulassen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell