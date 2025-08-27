Straubinger Tagblatt

Polit-Feindschaft zwischen Söder und Habeck

Straubing (ots)

Der mutmaßlich letzte verbale Schlagabtausch Söder-Habeck leistet einen Beitrag zum unterhaltsamen Füllen des Sommerlochs, aber nicht für die politische Kultur in diesem Lande. Vielleicht macht aber nun auch der offensichtlich irreversible Abgang einer weiteren, bei der CSU verhassten, grünen Spitzenfigur den Weg frei für einen unverkrampfteren Umgang miteinander - und für mögliche neue Bündnisse. Die "Ampel-Garde" der Grünen ist jedenfalls weg von der politischen Bühne. So wie die Umfragen derzeit aussehen, könnte eine neue Gemeinsamkeit der Demokraten auch bitter nötig werden.

