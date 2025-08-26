Straubinger Tagblatt

Frankreich ist innenpolitisch nahezu handlungsunfähig

Frankreichs Schulden nehmen bedrohliche Ausmaße an. Doch für die Politiker hat es Vorrang, sich bereits für die "Königin der Wahlen" in knapp zwei Jahren zu positionieren. Der Fehler liegt im System. Die Folge ist eine politische Krise, die das Land innenpolitisch nahezu handlungsunfähig macht. (...) Es gibt keine eindeutigen Mehrheiten mehr, aber auch kaum Willen zur Koalitionsbildung. Die Fronten sind verhärtet.Deshalb wäre eine Debatte über die Weiterentwicklung des aktuellen Systems hin zu einer parlamentarischen Republik notwendig. Das würde Mut zur Veränderung erfordern - über die persönlichen Karrierepläne Einzelner hinaus.

