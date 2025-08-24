PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Schwarz-Rot musssich am Riemen reißen

Straubing (ots)

Die politische Sommerpause neigt sich dem Ende zu, von Erholung jedoch ist den Berliner Koalitionären wenig anzumerken. Die sozialpolitischen Kernfragen der kommenden Monate sind nicht annähernd gelöst, sondern werden zwischen Ampel und Union nun offen ausgetragen.

Die Positionen sind so gegensätzlich, dass ein Grillabend der Koalitionsfraktionen die Gemüter kaum beruhigen wird. Doch wollen sie es wirklich auf ein Scheitern und Neuwahlen ankommen lassen? Es wird Zeit, sich am Riemen zu reißen, statt mit markigen Worten die Gemüter weiter zu erhitzen. Schwarz-Rot ist in der Pflicht, Richtungsentscheidungen zu treffen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt

