Pflichtjahr für Rentner

Straubing (ots)

Fratzschers Vorschlag ignoriert die Vielfalt individueller Biografien. Er sagt zwar: "Gesundheitlich werden das (soziale Jahr) manche nicht können, aber dafür gibt es auch bei jungen Leuten Regelungen." Wie soll das also in der Praxis aussehen? Alle Rentner zur Musterung, um zu prüfen, ob sie tauglich sind? Dafür wäre eine gigantische Bürokratie nötig. Wer derart rigoros und realitätsfern Zwangssolidarität einfordert, gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt und letztlich auch die Demokratie. Denn er treibt den Extremen am linken und rechten Rand noch mehr Wähler zu.

