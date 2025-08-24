PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Erpressung aus dem Oval Office

Straubing (ots)

Natürlich war das, was der Herr im Oval Office betrieben hat, reine Erpressung. Dazu ist er als Führer der unbestrittenen Weltmacht leider in der Lage. Denn sein Druckpotenzial ist gewaltig, wenn man daran denkt, wie sehr die Europäer auf den atomaren Schirm der USA angesichts der offenen Aggressivität Russlands angewiesen sind.

So ist es denn auch nur allzu billig, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Sündenbock hinzustellen, die es versäumt habe, ein besseres Ergebnis zu erhandeln. Hätte sie sich einer solchen Einigung verweigert, dann wäre dies der Beginn eines Handelskriegs geworden, an deren Ende astronomische Zollsätze und dramatische politische Konsequenzen gestanden hätten. So bleibt den Europäern nur die eine Hoffnung, dass diese Art Handelspolitik dem Urheber selbst auf die Füße fällt. Anzeichen dafür gibt es bereits.

