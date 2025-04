Sky Deutschland

Das beste Team für die besten Spiele: Sky Sport verlängert auch mit Julia Simic, Tabea Kemme und Sebastian Hellmann

Unterföhring (ots)

Zusammen mit Sky Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff Fuss werden die Drei für Sky Sport auch in der neuen Saison vom "Topspiel der Woche" berichten

Unterföhring, 16. April 2025 - Die Sky Expertinnen Julia Simic undTabea Kemme sowie Moderator Sebastian Hellmann bleiben auch in den kommenden Jahren bei Sky Sport. Nachdem erst vor Kurzem Sky Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff Fuss ihre Verträge verlängert hatten, komplettieren die Drei das Topspiel-Team von Sky Sport und werden somit in unveränderter Konstellation in die Saison 2025/26 gehen.

Während die beiden Ex-Nationalspielerinnen Julia Simic und Tabea Kemme sich im Sommer 2022 Sky Sport anschlossen, ist Sebastian Hellmann bereits seit 1999 eines der prominentesten Gesichter der Bundesliga-Berichterstattung von Sky Sport und seit rund 15 Jahren fest mit dem 'Topspiel der Woche' verbunden.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Die Sky Sport Topspiel-Crew ist einfach top. Sie steht für Expertise, qualitativ hochwertigen Journalismus und gute Unterhaltung. Dass die Mischung am Samstagabend passt, merkt man allen Beteiligten an und das spüren auch die Zuschauer. Wir freuen uns, dass es mit allen weitergeht und auf das beste Team für die besten Spiele."

Die Spielzeit 2025/26 wird die vierte Saison, in die das Topspiel-Team in seiner aktuellen Form gemeinsam geht.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Sky Sport - Alles, was du brauchst

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live, darunter alle Freitagabendspiele der Bundesliga und alle Bundesliga-Spiele am Samstag inklusive des "Topspiel der Woche". Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport nach dem Familienausflug immer sofort nach Abpfiff Re-Live in voller Länge.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell