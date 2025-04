Sky Deutschland

"And Just Like That...": Staffel 3 startet am 29. Mai exklusiv auf Sky und WOW

Wöchentlich startet jeweils eine neue Episode der 12-teiligen Staffel von Executive Producer Michael Patrick King. Das Staffelfinale folgt am 14. August

Zum Cast gehören unter anderem Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks und Jonathan Cake

Die offizielle Key Art zur neuen Staffel finden Sie hier

Den offiziellen Trailer im englischen Original mit deutschen Untertiteln können Sie hier anschauen und hier downloaden

Die ersten beiden Staffeln von " And Just Like That..." sind weiterhin bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW abrufbar

15. April 2025 - Auf Sky und WOW startet der Sommer dieses Jahr schon früher: Die dritte Staffel der beliebten HBO-Serie "And Just Like That..." startet am 29. Mai exklusiv auf Sky und WOW. Der offizielle Trailer und die neue Key Art geben erste Einblicke, was Fans von Carrie, Miranda, Charlotte und Co. in der neuen Staffel erwartet. Wöchentlich startet jeweils eine neue Episode, das Staffelfinale folgt am 14. August.

Über "And Just Like That...":

Willkommen zurück in New York City - und diesmal heißt es: "Summer in the City". Die 12-teilige dritte Staffel von Michael Patrick King folgt erneut Carrie, Miranda, Charlotte, Seema und LTW, die sich durch ihre komplizierten Lebensrealitäten rund um Liebe, Sex und Freundschaft in ihren Fünfzigern navigieren.

Teil der dritten Staffel "And Just Like That..." sind Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Cathy Ang, Mehcad Brooks, Jonathan Cake, Mario Cantone, Niall Cunningham, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Logan Marshall-Green, Sebastiano Pigazzi, Alexa Swinton, Dolly Wells und John Corbett.

Serienschöpfer und Executive Producer von "And Just Like That..." ist Michael Patrick King. Weitere Executive Producer sind John Melfi, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky und Susan Fales-Hill. Die HBO-Serie "Sex and the City", aus deren Universum "And Just Like That..." stammt, wurde von Darren Star geschaffen und basiert auf den Büchern "Sex and the City" von Candace Bushnell.

Ausstrahlung:

Die 12-teilige dritte Staffel von "And Just Like That... " startet am 29. Mai exklusiv auf Sky und WOW. Jeweils eine neue Episode startet wöchentlich, bis zum Staffelfinale am 14. August. Die ersten beiden Staffeln stehen auf Abruf auf Sky und WOW zur Verfügung. Die lineare Ausstrahlung auf Sky Atlantic folgt später im Jahr.

