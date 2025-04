Sky Deutschland

Die BMW Open mit Zverev und Struff in München, dazu der WTA Porsche Grand Prix in Stuttgart live bei Sky Sport

Unterföhring (ots)

Sky berichtet ab heute täglich live aus München auf Sky Sport Tennis

Mit Sky Experte Philipp Kohlschreiber sowie den Sky Reportern Paul Häuser, Stefan Hempel und Markus Götz

WTA Porsche Grand Prix ebenfalls ab heute live auf Sky Sport 1 - Finaltag am Montag

Weltklasse-Tennis bei Sky Sport live erleben: über das Internet mit Sky Stream und WOW sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 14. April 2025 - Das traditionsreiche ATP-Turnier in München blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück und wird in diesem Jahr erstmals als 500er-Turnier ausgetragen - es zählt zu den vier bedeutendsten Herrenturnieren in Deutschland. Die 109. Auflage beginnt am heutigen Montag und Sky Sport Tennis überträgt die Matches live.

Turnierdirektor und Sky Experte Patrik Kühnen, der das Event bereits seit 17 Jahren leitet, darf auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Spieler begrüßen. Zum Teilnehmerfeld gehören unter anderem Alexander Zverev, Titelverteidiger Jan-Lennard Struff, Ben Shelton und Félix Auger-Aliassime.

Zeitgleich findet zudem der WTA Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart statt - das älteste Indoor-Turnier Europas auf Sand. Die Weltspitze des Damen-Tennis gibt sich hier die Ehre, gleich Acht Top-Ten-Spielerinnen treten im Hauptfeld an. Der Finaltag findet erst am kommenden Montag statt.

Zu den Favoritinnen zählen Aryna Sabalenka, Iga Swiatek sowie die erst 17-jährige Shootingstar Mirra Andreeva, die zuletzt zwei WTA-1000-Turniere in Folge gewinnen konnte. Auch Coco Gauff und Jessica Pegula gehören zum Kreis der Titelanwärterinnen.

Aus deutscher Sicht sind Eva Lys, Jule Niemeier, Tatjana Maria und Laura Siegemund mit dabei.

Der WTA Porsche Tennis Grand Prix wird live auf Sky Sport 1 übertragen.

Mehr Live-Tennis als jemals zuvor auf Sky

Durch die langjährige Partnerschaft jeweils mit ATP Media, der Übertragungsgesellschaft der ATP, als auch mit WTA Ventures, dem kommerziellen Unternehmen der WTA, zeigt Sky fast täglich Live-Tennis, insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Spielen bei Sky Sport. Zudem hat Sky eine mehrjährige Vereinbarung mit der DOSB New Media GmbH, im Rahmen dessen Sky eine Sublizenz der US Open erworben hat. Damit ist Sky die Heimat des Tennissports im deutschen Fernsehen und überträgt mehr Live-Tennis als jemals zuvor. Sky wird die ATP und WTA Finals, alle 1000er-Turniere und die meisten 500er und 250er live übertragen.

Die BMW Open 2025 live auf Sky Sport Tennis:

Montag, 11:00 Uhr: 1. Tag

Dienstag, 11:00 Uhr: 2. Tag

Mittwoch, 11:00 Uhr: 3. Tag

Donnerstag, 11:00 Uhr: 4. Tag

Freitag, 11:00 Uhr: Viertelfinale

Samstag, 13:30 Uhr: Halbfinale

Sonntag, 13:30 Uhr: Finale

Der WTA Porsche Grand Prix live auf Sky Sport 1:

Montag, 18:30 Uhr: 1. Tag

Dienstag, 12:30 Uhr: 2. Tag

Mittwoch, 12:30 Uhr: 3. Tag

Donnerstag, 12:30 Uhr: 4. Tag

Samstag, 17:00 Uhr: Viertelfinale

Sonntag, 13:00 Uhr: Halbfinale

Montag, 13:00 Uhr: Finale

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell