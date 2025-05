Frankfurter Rundschau

Falsche Zurückhaltung

Frankfurt

Noch während die Austauschkampagne lief, überzog die russische Armee die Ukraine mit den bislang schlimmsten Luftschlägen seit Kriegsbeginn. Dutzende Menschen starben, darunter mehrere Kinder, und noch mehr wurden verletzt, als Putin einfache Städte mit 300 Drohnen, 70 Raketen und Marschflugkörpern angreifen ließ. Das zeigt, dass Putin sich längst nicht in der Defensive wähnt - also keinen taktischen Grund hat, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen. Wie Putin auf ein freundliches Gesicht reagiert, zeigt seine Reaktion auf das im Sand verlaufene Ultimatum der Europäer, auf das US-Schweigen und auf die Rückgabe russischer Gefangener: Statt der angekündigten Exit-Vorschläge kamen aus Russland Raketen. Statt neuer Gesprächsangebote kommen alte Rückzugforderungen, die die Ukraine nicht als Bedingung für Gespräche akzeptieren kann. Putin liest schon aus Zurückhaltung, erst recht aus Entgegenkommen, vor allem eins: dass er in der Ukraine nach wie vor freie Hand hat.

