Straubinger Tagblatt

Koalitionsklausur - Das Klima zwischen CDU, CSU und SPD stimmt noch nicht

Straubing (ots)

Das Treffen als therapeutische Maßnahme soll alle daran erinnern: Man muss Vertrauen aufbauen, Kompromisse finden und Gemeinsamkeiten stärken. (...) Es geht nicht darum, wie viel eine Partei von ihrem Programm in der Regierung umsetzen kann, sondern darum, was dem Land am meisten hilft. Sich auf diesen Nenner zu verständigen, das ist das, was so eine Klausur leisten muss. Niemand muss harmonische Selfies schießen, aber man sollte einander schon offen in die Augen blicken können. Sonst schauen die Wähler woanders hin.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell