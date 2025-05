Lakeview Cannobio SRL

Lago Maggiore begrüßt die Zukunft des Wassersports: Lakeview Cannobio Camping Resort eröffnet offizielles Aerofoils Try & Fly Test Center

Cannobio, Lago Maggiore, Italien (ots)

Mit großer Freude verkündet Lakeview Cannobio Camping Resort einen neuen Paukenschlag am Lago Maggiore:

Die Wassersportschule am Privatstrand des beliebten Feriendorfs eröffnet ein offizielles Aerofoils Try & Fly Test Center am malerischen Lago Maggiore. Eingebettet in den Lago Maggiore, eine der schönsten Destinationen Italiens, wird unsere Wassersportschule ab sofort zum exklusiven Treffpunkt für eFoil-Enthusiasten, Abenteurer und Liebhaber des modernen Wassersports.

Als Partner wurde die Aerofoils GmbH gewonnen: der deutsche Premium-Hersteller, der mit den Audi e-tron eFoils dieinnovativsten und fortschrittlichsten eFoils weltweit auf den Markt gebracht hat. Lakeview Cannobio wird exklusiv die neuesten eFoil-Entwicklungen an den Lago Maggiore bringen. Gepaart mit den wunderschönen und preisgünstigen Ferienwohnungen, Campingplätzen und Mobilehomes in Cannobio bietet Lakeview Cannobio ab sofort ein Gesamtpaket aus Urlaubserholung, Familienspaß und exklusivem eFoil und Wakefoil Abenteuer auf dem Lago Maggiore. Abgerundet wird der Wasserspaß in Cannobio am Lago Maggiore mit dem Verleih von Motorbooten, Tretbooten und SUPs am Lakeview Privatstrand.

Im Laufe der Saison wird das Feriendorf gemeinsam mit Aerofoils eine Reihe von exklusiven Try & Fly Events mit den Audi e-tron eFoils und weiteren Produkten von Aerofoils veranstalten, bei denen Gäste die Faszination des Schwebens über dem Wasser hautnah erleben können. Von privaten Testflügen über geführte Demo-Tage bis hin zu VIP-Erlebnissen - unsere Veranstaltungen bieten die perfekte Plattform, um das einzigartige Fluggefühl eines eFoils kennenzulernen und den Umgang damit zu lernen.

"Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Innovation auf Abenteuer trifft und sowohl Einsteiger als auch erfahrene Rider die Magie des eFoilens in einer der schönsten Wasserlandschaften Italiens entdecken können" erklärt Gianvi Galtarossa, Leiter der Lakeview Cannobio Wassersport Schule.

"Wir bieten nicht nur wunderschöne Camping-Stellplätze für Zelte und Wohnmobile, erstklassige Mobilehomes und moderne und preisgünstige Ferienwohnungen in Cannobio an - bei Lakeview bekommt man darüber hinaus auch Wassersport vom Feinsten. Und natürlich einen der schönsten Privatstrände in Cannobio, an dem man auch einfach nur schwimmen, schnorcheln oder tauchen kann" ergänzt Marica Bergamaschi, Geschäftsführerin der Lakeview Cannobio GmbH.

Das Aerofoils Try & Fly Test Center von Lakeview Cannobio ist ab sofort für Buchungen, Ausbildung und private Vorführungen geöffnet. Das Feriendorf ist bis Anfang November geöffnet, Campingplätze, Mobilehomes und Ferienwohnungen bei Lakeview Cannobio können über die Webseite gebucht werden.

Original-Content von: Lakeview Cannobio SRL, übermittelt durch news aktuell