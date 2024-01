Lakeview Cannobio SRL

Lakeview Cannobio Camping Resort startet mit vielen Neuerungen in die neue Saison

Camping, Ferienwohnungen, Mobile Homes in Cannobio am Lago Maggiore

Cannobio (ots)

Das Lakeview Cannobio Camping Resort, eines der beliebten Familienresorts in Cannobio am Lago Maggiore, eröffnet die Saison 2024 am 22.03.2024 mit vielen Neuerungen:

- Neue Premium Mobilehomes in Cannobio: Allergikerfreundlich, mit nachhaltigen Materialien gebaut, bequem und modern: 9 neue Premium Mobilehomes für bis zu 4 Personen erwarten unsere Gäste ab 2024. Die Premium Mobilehomes verbinden Camping-Flair mit den Annehmlichkeiten einer Ferienwohnung: ankommen, auspacken, Urlaub machen. Ganz ohne eigenen Camper oder aufwendige Reisen mit einem Wohnwagen. Das schont die Umwelt und spart Kosten!

- Frisch renovierte Ferienwohnungen in Cannobio: 15 renovierte und neu möblierte Ferienwohnungen laden zum Urlaub direkt am Lago Maggiore ein: unsere Gäste genießen das Flair eines Camping-Feriendorfs mit der Privatsphäre einer eigenen Wohnung mit separatem Eingang und eigener Terrasse. Die Appartements unterschiedlicher Größe sind für 2-6 Personen geeignet.

- Exklusives Camping in Cannobio: auf Naturterrassen genießen Camper mit Wohnmobil, Wohnwagen, Auto oder Zelt den freien, unverbauten Blick auf den Lago Maggiore. Bei Lakeview gibt es nur Camping-Plätze in der ersten Reihe, natürlich wie auch alle unsere Ferienwohnungen und Mobilehomes mit erstklassigem Seeblick.

- Der exklusive Privatstrand des Lakeview Cannobio wird um den Verleih von SUPs und Kajaks erweitert. Unsere Gäste genießen die grüne Liegewiese mit neuem Kinderspielplatz, Ninja Slackline und direktem, flachem Zugang in den Lago Maggiore. Für Wassersportler stehen neu installierte Bojen für Motorboote zur Verfügung. Gemeinsam mit einem externen Partner werden zukünftig Wassersport-Kurse angeboten.

- Zukünftig begleitet Volpi, der schlaue Lakeview Fuchs, die jungen Gäste auf ihrem Urlaub im Lakeview Cannobio! Zur Einführung von Volpi hat Lakeview eigene Kindermal- und Rätselbücher entwickelt, mit denen die Kinder sich spielerisch im Urlaub am Lago Maggiore der italienischen Sprache nähern können.

- Durch die Erweiterung der Grundfläche um kürzlich erworbene Grundstücke bietet Lakeview ab der Saison 2024 auch Neuerungen für Camping mit Hunden: eine große bewaldete Fläche bietet Möglichkeiten zum "Gassi gehen" direkt vom Feriendorf aus, ganz ohne störenden Verkehr. Einen Teil der neuen Grundstücksflächen stellt Lakeview Cannobio außerdem der Öffentlichkeit zur Verfügung, um einen früheren direkten Weg zwischen dem Ferienressort und der Gemeinde Cannobio wieder begehbar zu machen.

Über Lakeview:

Lakeview Cannobio ist ein Naturferiendorf in Cannobio am Lago Maggiore. Geführt von zwei deutschen Familien bietet Lakeview naturnahen und nachhaltigen Urlaub an - Camping, Ferienwohnungen und Mobilehomes.

https://lakeview.eu

Original-Content von: Lakeview Cannobio SRL, übermittelt durch news aktuell