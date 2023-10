Skoda Auto Deutschland GmbH

Deutscher Rallye-Meister Marijan Griebel startet mit Škoda Fabia RS Rally2 im Rahmen der DTM

Weiterstadt (ots)

› Gut drei Wochen nach seinem dritten Titelgewinn in der Deutschen Rallye-Meisterschaft will Marijan Griebel in Hockenheim mit seinem Škoda Fabia RS Rally2 für Stimmung sorgen

› Das gut 300 PS starke Rallye-Auto des frischgebackenen DRM-Champions kommt in der nächsten Woche bei der Central European Rally als ‚0‘-Fahrzeug zum Einsatz

› WM-Lauf findet grenzüberschreitend auf tschechischem, österreichischem und deutschem Boden statt; Start in Prag, Service-Park im bayerischen Passau

› In Hockenheim kämpfen noch drei Fahrer mit Rennfahrzeugen der Konzern-Schwestermarken Porsche, Lamborghini und Audi um den Titel des DTM-Meisters

Das Finalwochenende der DTM ist um ein besonderes Highlight reicher: Abgesehen von den 28 GT3-Boliden von sechs verschiedenen Herstellern geht in Hockenheim auch ein Škoda auf die Strecke. Gefahren wird der rund 300 PS starke Fabia RS Rally2 von Marijan Griebel. Der Polizist aus dem rheinland-pfälzischen Hahnweiler hat sich vor knapp drei Wochen zum Deutschen Rallye-Meister gekrönt. Für den dreifachen DRM-Champion ist es der erste Auftritt im Rahmen der DTM. Mit seinen Demonstrationsfahrten auf dem badischen Formel-1-Kurs schlägt Griebel den Bogen zur Central European Rally. Der neu kreierte Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft beginnt am kommenden Donnerstag in Prag und führt auch durch Österreich und Deutschland. Der Service-Park schlägt seine Zelte im bayerischen Passau auf. Der Fabia RS Rally2 des Teams Pole Promotion, mit dem Griebel seinen DRM-Titel eingefahren hat, eröffnet an allen vier Veranstaltungstagen der Rallye als ‚0‘-Fahrzeug unmittelbar vor dem ersten WM-Teilnehmer die Strecken. Plan ist, dass sich der neue Champion gemeinsam mit Beifahrer Tobias Braun im Cockpit mit Dennis Rostek/Dennis Zenz abwechseln. Rostek hat seinerseits die diesjährige DRM-Trophy am Steuer eines Škoda Fabia Rally2 evo gewonnen.

Rallye-Fahrern wie Marijan Griebel begegnen topfebene Rennstrecken mit üppig dimensionierten Auslaufzonen eher selten – bei der Jagd allein gegen die Uhr sind sie auf ihren Wertungsprüfungen eher schmale Feld-, Wald- und Wiesenwege mit Schlaglöchern, Bodenwellen und Sprungkuppen gewohnt. Statt Asphalt dienen dabei gerne auch Sand, Schotter oder aufgewühlte Grünstreifen als Straßenbelag. Als ‚Track Limits‘ sorgen nicht künstliche Kerbs oder weiße Linien für Disziplin auf der Piste, sondern Gräben, Büsche oder auch Bäume. Für seine Runden mit dem Škoda Fabia RS Rally2 auf dem Hockenheimring hat der frischgekrönte Deutsche Rallye-Meister allerdings versprochen, mit dem von einem 1,6 Liter großen Turbo-Vierzylinder befeuerten Allradler nicht abseits der Strecke zu ‚räubern‘ – auch wenn sich das Kiesbett auf der Außenseite der Sachs-Kurve geradezu ideal für einen langgezogenen Drift aufdrängt. Dennoch könnten am Ende der Demonstrationsfahrt mehr Fliegen auf den Seitenscheiben kleben als auf der Windschutzscheibe…

Erfolgreich in Deutschland, Tschechien und Österreich

Von Hockenheim reisen Griebel und der Fabia RS Rally2 des Teams Pole Promotion direkt nach Prag zum Start der Central European Rally. Die spezielle Folierung des Wettbewerbs-Fahrzeugs weist auf die großartige Geschichte von Škoda in den Rallye-Meisterschaften jener drei Länder hin, die gemeinsam als Gastgeber des zwölften von 13 WM-Läufen dienen: In seiner Heimat kann der tschechische Autohersteller insgesamt 19 nationale Rallye-Titel vorweisen, in Österreich sind es neun. Und in Deutschland hat sich Ende September mit Marijan Griebel zum zehnten Mal der Fahrer eines Škoda als Champion feiern lassen – keine andere Marke ist in der DRM erfolgreicher.

Central European Rally: Neuer WM-Lauf in Tschechien, Österreich und Deutschland

Die Central European Rally folgt einem neuen Konzept. Zwischen 2002 und 2019 fand der deutsche WM-Lauf vornehmlich in der Region rund um Trier mit Wertungsprüfungen in den Mosel-Weinbergen, auf dem Truppenübungsplatz Baumholder und im nördlichen Saarland statt. Jetzt bereitet erstmals das Dreiländereck von Tschechien, Österreich und Bayern die Bühne für die grenzüberschreitende Austragung – entsprechend unterschiedlich dürften sich die insgesamt 18 Wertungsprüfungen (WP) über eine Gesamtlänge von 313 Kilometer den Teilnehmern präsentieren. Los geht es am Donnerstag (26.10.) um 13:00 Uhr mit dem zeremoniellen Start in der Innenstadt von Prag und zwei ersten WP auf tschechischem Boden. Auch der Freitag spielt sich mit sechs weiteren Prüfungen vornehmlich in Tschechien ab. Am Samstag und Sonntag verlagert sich das Geschehen nach Österreich und Deutschland. Für die Übernachtungspausen steht jeweils der Service-Park im Passauer Messepark Kohlbruck bereit. Die letzte WP – die sogenannte Power-Stage – startet am Sonntag um 12:15 Uhr nordöstlich von Passau, wo auch der Zieleinlauf sein wird.

Škoda ist unter anderem mit dem werksunterstützten Team Toksport WRT in der RC2-Kategorie dabei. Allein die Mannschaft aus dem Nürburgring-Dorf Quiddelbach bringt bereits vier Fabia RS Rally2 an den Start. Sie werden gefahren von Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Norwegen), Gus Greensmith/Jonas Andersson (Großbritannien/Schweden), Sami Pajari/Enni Mälkönen (Finnland) und Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (ANA). Insgesamt setzen 25 der 68 eingeschriebenen Teilnehmer auf ein Rallye-Fahrzeug aus Mladá Boleslav.

DTM-Finale: Drei Fahrer mit drei Schwestermarken von Škoda noch mit Titelchancen

Auf dem Hockenheimring trägt die DTM an diesem Wochenende ihr Finale aus. Die auf dem internationalen GT3-Reglement basierende Serie des ADAC trägt auf dem 4,574 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs ihre Saisonläufe 15 und 16 aus. Drei Fahrer aus dem 28 Fahrzeuge starken Starterfeld haben noch Titelchancen, alle drei pilotieren Rennwagen von Konzern-Schwestermarken von Škoda. Der österreichische Porsche-Werksfahrer Thomas Preining sitzt als Tabellenführer in einem 911 GT3 R des Kundenteams Manthey EMA, der Italiener Mirko Bortolotti steuert einen SSR-Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 und der Schweizer Ricardo Feller geht mit einem Audi R8 LMS GT3 Evo II von Abt Sportsline an den Start. Die gut einstündigen Rennen beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 13:30 Uhr und werden live auf Pro7 übertragen.

Die Deutschen Rallye-Meister auf Škoda

2002 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2004 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Octavia WRC

2005 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia WRC

2010 Matthias Kahle/Peter Göbel (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2012 Mark Wallenwein/Stefan Kopczyk (D/D), Škoda Fabia Super 2000

2016 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia Rally2

2017 Fabian Kreim/Frank Christian (D/D), Škoda Fabia Rally2

2019 Fabian Kreim/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia Rally2

2022 Philip Geipel/Katrin Becker (D/D), Škoda Fabia Rally2 evo

2023 Marijan Griebel/Tobias Braun (D/D), Škoda Fabia RS Rally2

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell