Arbeitslosigkeit - Deutschland braucht schmerzhafte Reformen
Straubing (ots)
Drei Millionen Arbeitslose: Die Schallmauer ist durchbrochen. Für die neue Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD muss das ein Warnsignal sein - und ein Ansporn, sich endlich auf mutige Reformen zu einigen, um langfristig eine bessere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, die nicht nur auf Pump funktioniert, sondern aus sich heraus tragfähig ist. Dazu müssen sowohl die Unionsparteien als auch die Sozialdemokraten bereit sein, von ihren bisherigen Positionen der Besitzstandswahrung abzurücken.
