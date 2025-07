Katja Hinterleitner

Wenn alte Muster das Leben bestimmen – wie systemische Arbeit neue Wege eröffnet

Bild-Infos

Download

Seewalchen am Attersee (ots)

Immer wieder die gleichen Konflikte, Blockaden oder Selbstsabotagen im Beruf und Privatleben – oft sind es unbewusste Muster aus der Herkunftsfamilie, die unser Denken und Handeln lenken. Die systemische Arbeit setzt genau hier an: Sie macht sichtbar, was im Verborgenen wirkt – und eröffnet Wege, sich davon zu lösen.

Man kann sein Leben nicht wirklich ändern, wenn man unbewusst das Drama der Eltern wiederholt. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Aufstellungsarbeit wirkt, warum emotionale Verstrickungen oft über Generationen weitergegeben werden – und wie ein klares Verständnis der eigenen Beziehungsmuster die Tür zu mehr innerer Freiheit öffnet.

Wie sich familiäre Muster auf das eigene Leben auswirken

Neben Erfahrungen, die man während seines Lebens gemacht hat, wirken sich auch familiäre Muster auf die eigenen Empfindungen und Entscheidungen aus. Die Ursachen liegen oft Generationen zurück und ziehen sich wie ein roter Faden durch die Familiengeschichte. Konkret kann es sich dabei um besonders loyale Bindungen zu den Großeltern oder Eltern handeln, die sich über Generationen zurückverfolgen lassen.

Auch wiederkehrende Konflikte, die von keiner Generation verarbeitet wurden und stattdessen ungesichtet weitergereicht werden, gehören zu solchen familiären Mustern. Weitere Beispiele sind Rollen, die Kinder innerhalb des Familiensystems einnehmen, beispielsweise als "Versöhner", "Stütze" oder "Retter". Darüber hinaus zeigen sich familiäre Muster manchmal auch in Gefühlen, die nicht aus dem eigenen Selbst kommen, insbesondere Scham, Schuld oder Schmerz.

Wie systemische Arbeit funktioniert

Mithilfe der systemischen Arbeit können solche verborgenen Muster an die Oberfläche gelangen. Dafür stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, etwa das Verfahren der sogenannten Aufstellung oder das therapeutische Gespräch. Ziel solcher Interventionen ist es, die treibenden Kräfte, die sich auf Beziehungen und Lebensentscheidungen auswirken, offenzulegen und zu ordnen.

Es ist zum Beispiel denkbar, dass Kinder die emotionale Verantwortung für ihre Eltern übernehmen. In der Fachsprache wird dieses Phänomen als Parentifizierung bezeichnet. Häufig geht das mit Überforderung einher; außerdem kann sich die eigene Identität in einem solchen Fall nie ganz entfalten. Die systemische Arbeit ist dazu in der Lage, solche Muster aufzudecken. Sie sollen allerdings nicht gelöscht, sondern im ersten Schritt nur bewusst gemacht werden – die Grundvoraussetzung für Heilung.

Warum Heilung nur mit Bewusstwerdung möglich ist

Familiäre Muster mit ihren inneren Bindungen und Verstrickungen sind Teil unserer Identität. Das oberste Ziel der systemischen Arbeit ist es, diese Verbindungen emotional zu spüren und anzuerkennen. Das ist der erste Schritt für grundlegende Veränderungen. Im weiteren Prozess findet häufig eine Stärkung der Verbindung zu den eigenen Ressourcen und einer klareren Ausrichtung statt. Deshalb werden die Fortschritte von Betroffenen oft als befreiend und augenöffnend empfunden. Am Ende des Weges steht die Entfaltung des authentischen Selbst, ohne dabei von Blockaden aus vergangenen Erfahrungen eingeschränkt zu werden.

Wie systemische Arbeit zu mehr innerer Klarheit und Selbstbestimmung führt

Trotz dieser positiven Entwicklung sollten sich Betroffene bewusst machen, dass systemische Arbeit kein schneller Ausweg ist. Wer diesen Weg einschlägt, braucht die Bereitschaft, sich ehrlich mit den eigenen inneren Anteilen auseinanderzusetzen – auch mit jenen, die schmerzhaft oder unangenehm sind. Doch genau in diesem Moment, wenn man den Mut aufbringt, die eigenen Muster klar zu betrachten, verlieren viele von ihnen ihre zerstörerische Kraft.

Anstatt weiter im Verborgenen zu wirken, dürfen alte Erfahrungen ans Licht treten, gewürdigt und schließlich an ihren Platz gestellt werden. Auf diesem Weg verwandeln sich nicht selten frühere Schwächen in wertvolle Stärken. So entsteht Raum für neue Erlebnisse, und die eigene Identität wird immer weniger von überlieferten familiären Prägungen bestimmt – sondern zunehmend von der Gegenwart und dem, was heute möglich ist.

Über Katja Hinterleitner:

Katja Hinterleitner ist Expertin für Wachstum und Transformation. Sie unterstützt Menschen und speziell Unternehmerinnen, die offen sind für eine grundlegende Änderung. Ihr Ziel: Das Unternehmen, die Gesundheit und die Beziehungen auf das nächste Level zu bringen – mit systemischen Lösungen, die jeder ihrer Kunden präzise und einfach umsetzen kann. Außerdem bildet sie Coaches und systemische Master aus und begleitet sie auf dem Weg in die erfolgreiche Selbständigkeit. Mehr Informationen unter: https://katjahinterleitner.com/

Original-Content von: Katja Hinterleitner, übermittelt durch news aktuell