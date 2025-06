Katja Hinterleitner

Katja Hinterleitner: Wie systemisches Coaching hilft, toxische Familienmuster zu durchbrechen

Bild-Infos

Download

Seewalchen am Attersee (ots)

Viele Menschen fühlen sich blockiert, gefangen in wiederkehrenden Konflikten oder ungesunden Beziehungsmustern – ohne zu wissen, warum. Katja Hinterleitner ist systemische Coachin und Gründerin eines ganzheitlichen Coaching- und Ausbildungsprogramms, das Menschen hilft, toxische Familienmuster zu erkennen und zu durchbrechen. Wie toxische Familienmuster wirken und wie der Ausstieg aus ihnen gelingt, verrät die Expertin hier.

Wer immer wieder an den gleichen Punkten im Leben scheitert, spürt oft: Irgendetwas blockiert – doch das „Warum“ lässt sich nur schwer definieren. Viele fühlen sich emotional oder beruflich gefangen, zweifeln an sich selbst oder geraten in belastende Beziehungen. Typische Gedanken können dann sein: „Warum ziehe ich immer wieder schwierige Partner an?“ oder „Wieso kann ich keine Grenzen setzen?“. Hinter solchen Mustern stehen meist unbewusste, toxische Familienmuster: verdeckte Loyalitäten, unausgesprochene Erwartungen, Schuldgefühle. Sie verhindern, dass man den eigenen Weg geht. Die Folgen sind gravierend: Scham, Schuld und Wut belasten, das Gefühl „falsch“ zu sein wächst. Sich abzugrenzen fällt schwer – oft begleitet von schlechtem Gewissen. Doch wer bleibt, fühlt sich eingeengt.. „Wer toxische Muster nicht erkennt, übernimmt sie und gibt sie weiter“, warnt Transformationsexpertin Katja Hinterleitner. „Ohne Lösung wiederholen sich die alten Dynamiken: in Partnerschaft, Beruf oder Familie – mit den gleichen schmerzhaften Folgen.“

„Wirkliche Freiheit entsteht erst, wenn wir den Mut haben, unsere tiefsten familiären Prägungen anzuschauen – und loszulassen“, betont die Expertin weiter. Katja Hinterleitner weiß schließlich aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, in alten Mustern festzustecken. Ihre persönliche Suche nach Heilung führte sie um die Welt – von klassischen Therapien bis zu einem thailändischen Heiler. Die entscheidende Wende kam mit der systemischen Aufstellungsarbeit. Heute kombiniert sie fundierte Ausbildung, über 10 Jahre Praxiserfahrung und eine klare, intuitive Begleitung zu einem tiefgreifenden systemischen Coachingansatz, der unbewusste Loyalitäten, Rollenbilder und Familienregeln sichtbar macht – und auflöst. „Mein Ziel ist es, die Teilnehmer in ihre emotionale Freiheit zu führen, damit sie ohne Schuldgefühle oder Zwang zur Reinszenierung ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und ihren eigenen Weg gehen können“, erklärt die Expertin. Eine Wiederbuchungsrate von über 60 Prozent sprechen für den nachhaltigen Erfolg ihres Ansatzes.

Was toxische Familienmuster ausmacht – und wie sie uns prägen

Toxische Familienmuster entstehen, wenn unausgesprochene Regeln und Erwartungen das Familiensystem bestimmen. Typisch sind verdeckte Loyalitäten, die Menschen unbewusst daran hindern, ihr eigenes Leben zu gestalten. „Wenn zum Beispiel Kinder bereits früh die Verantwortung für das Wohl der Eltern übernehmen und damit in die Elternrolle gedrängt werden, fühlen sie sich häufig als Sündenbock abgestempelt oder erleben Schuldgefühle, wenn sie sich abgrenzen oder erfolgreicher sind als die Familie“, erklärt Katja Hinterleitner. Diese Dynamiken wirken oft subtil – und trotzdem mächtig: „Ich darf nicht erfolgreich sein, weil meine Eltern gescheitert sind“ ist ein Glaubenssatz, der viele unbewusst prägt.

Das Problem: Wer diese Muster nicht erkennt, wiederholt sie im Erwachsenenleben. Partnerschaften, Freundschaften oder berufliche Beziehungen geraten unter den Einfluss der alten Prägungen. Die Folge sind Konflikte, ungesunde Abhängigkeiten oder ein Leben unter diesen Möglichkeiten.

Systemisches Coaching: Der Weg zu emotionaler Freiheit und Selbstbestimmung

Katja Hinterleitners Coaching hilft dabei, diese unsichtbaren Fesseln zu sprengen. Mit Methoden wie der Genogramm-Arbeit, systemischen Fragen, Rollenklärung und Aufstellungen macht sie unbewusste Zusammenhänge sichtbar. „Meine Teilnehmer lernen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, gesunde Grenzen zu setzen und ihre Rolle in der Familie neu zu definieren“, erklärt die Expertin. Begleitende Impulse – etwa durch Journaling, Körperarbeit oder Meditation – stärken den nachhaltigen Veränderungsprozess.

Die Ergebnisse aus ihrer Praxis sprechen für sich: Viele Menschen erleben durch die Arbeit mit Katja Hinterleitner emotionale Entlastung und mehr Selbstvertrauen. Beziehungen werden bewusster gestaltet oder verbessert, Entscheidungen fallen leichter, und das Gefühl, „nicht das Problem zu sein“, gibt neue Kraft. „Mein Ansatz wirkt dort, wo herkömmliche Methoden oft scheitern – tief im System der eigenen Herkunft“, fasst die Transformationsexpertin zusammen.

Sie möchten toxische Familienmuster hinter sich lassen und endlich frei und selbstbestimmt leben – ohne Schuldgefühle oder den Zwang, es allen recht machen zu müssen? Melden Sie sich jetzt bei Katja Hinterleitner und vereinbaren Sie Ihr persönliches Erstgespräch.

Original-Content von: Katja Hinterleitner, übermittelt durch news aktuell