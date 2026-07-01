Dataport

KI für Kommunen in Schleswig-Holstein: Dataport und ITV.SH ermöglichen Zugang zu LLMoin

Altenholz (ots)

Ab dem 1. Juli 2026 können Kommunen in Schleswig-Holstein den KI-Assistenten LLMoin zu vergünstigten Konditionen über den OZG-Shop des IT-Verbunds Schleswig-Holstein (ITV.SH) beziehen. Grundlage hierfür ist ein im Juni unterzeichneter Rahmenvertrag zwischen Dataport und dem ITV.SH. Ziel der Vereinbarung ist es, den flächendeckenden Einsatz von LLMoin in den schleswig-holsteinischen Kommunen zu ermöglichen und so die Verwaltungsmodernisierung weiter voranzutreiben. Auch Volkhochschulen, Stadtbibliotheken und weitere nicht selbstständige Einrichtungen können über diesen Vertrag LLMoin beziehen.

Dazu Torsten Koß, Vorstand Digitale Transformation bei Dataport: "Auch in der kommunalen Verwaltung ist der einfache und sichere Zugang zu künstlicher Intelligenz ein wichtiger Schritt für die digitale Transformation der Verwaltung. Wir freuen uns sehr, dass nun auch die Mitarbeitenden in kleinen Kommunen durch LLMoin entlastet werden können."

Bislang war der Bezug von LLMoin nur über Einzelverträge mit Dataport möglich, so dass die Bereitstellung im OZG-Shop des ITV.SH eine echte Erleichterung für Kommunen darstellt. Der ITV.SH wird sich als Interessenvertreter der Kommunen an der Weiterentwicklung von LLMoin beteiligen, indem er Anforderungen und Rückmeldungen der Nutzenden bündelt und an Dataport weitergibt.

Matthi Bolte-Richter, Geschäftsführer des ITV.SH, erläutert: "Wir wollen die Potenziale von KI für alle Kommunen in Schleswig-Holstein nutzbar machen. Der Rahmenvertrag mit Dataport ist dafür ein wichtiger Schritt und stärkt die digitale Handlungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung."

Herausforderung: Entlastung im kommunalen Arbeitsalltag

Mitarbeitende in Kommunen sind häufig mit zeitintensiven Routineaufgaben wie Textarbeit und Informationsrecherche beschäftigt. Diese Tätigkeiten binden Ressourcen, die für fachliche Aufgaben fehlen. Die Einführung von LLMoin adressiert diese Herausforderung gezielt.

Lösung: KI-gestützte Unterstützung für kommunale Mitarbeitende

Der in Hamburg entwickelte Text-Assistent LLMoin basiert auf großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLM) und ist auf die spezifischen Bedarfe der öffentlichen Verwaltung ausgelegt. Die Anwendung umfasst im Kern vier Funktionen, die zu zahlreichen Entlastungen im Tagesverlauf führen:

Textzusammenfassung: Strukturierung und Kürzung längerer Dokumente.

Strukturierung und Kürzung längerer Dokumente. Inhaltsgenerierung: Erstellung von Entwürfen für die schriftliche Kommunikation.

Erstellung von Entwürfen für die schriftliche Kommunikation. Recherche: Filterung und Aufbereitung von Informationen aus internen Datenbeständen.

Filterung und Aufbereitung von Informationen aus internen Datenbeständen. Freies Prompten: Eingabe individueller Textbefehle je nach Aufgabenstellung.

Technische Umsetzung und Datenschutz

LLMoin wird für Kommunen in einer sogenannten Shared-Umgebung im hochsicheren Twin Data Center von Dataport bereitgestellt. Die Daten der einzelnen Nutzer bleiben dabei logisch getrennt, was eine kosteneffiziente und sichere Nutzung ermöglicht. Die browserbasierte Lösung funktioniert ohne Anbindung an das Landesnetz und ist daher auch für kleinere Kommunen geeignet. Die Implementierung kann kurzfristig erfolgen.

Im Unterschied zu kommerziellen KI-Lösungen ist LLMoin speziell auf die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung zugeschnitten. Die Datenverarbeitung erfolgt datenschutzkonform und ausschließlich innerhalb der behördlichen Infrastruktur.

www.dataport.de

Original-Content von: Dataport, übermittelt durch news aktuell