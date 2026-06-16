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Dataport als "Most Wanted Employer 2026" ausgezeichnet: Top 3 in der IT-Branche

Altenholz (ots)

Dataport wurde bereits zum fünften Mal in Folge als einer der beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. Im aktuellen Ranking der ZEIT Verlagsgruppe und der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu belegt Dataport den dritten Platz in der IT-Branche (von 132 Unternehmen) und Platz 30 im Gesamtranking (von 1.200 Unternehmen). Dataport führt nun das Siegel "Most Wanted Employer 2026".

Die Ergebnisse im Detail

Das Siegel "Most Wanted Employer" zeichnet Unternehmen mit positiver Unternehmenskultur und hoher Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden aus, basierend auf den authentischen Rückmeldungen der Mitarbeitenden von Dataport auf der Plattform kununu. Aus mehr als 2.000 Bewertungen ergaben sich folgende Ergebnisse:

Gesamt-Score: 4,2 von fünf Sternen (Branchenmittel: 4,0)

Vielfalt: 4,6 Sterne

Unternehmenskultur: 4,3 Sterne

Attraktiver Arbeitgeber im öffentlichen Sektor

Der hohe Bewertungsscore bestätigt das kontinuierliche Engagement von Dataport für eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre und moderne New-Work-Modelle. Als Partner für die digitale Souveränität des Staates verbindet Dataport gesellschaftliche Relevanz mit attraktiven Karrierechancen für IT-Fachkräfte.

Die erneute Auszeichnung als "Most Wanted Employer" ist für Dataport ein Beleg für die hohe Zufriedenheit und das Engagement seiner Mitarbeitenden.

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