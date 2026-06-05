Dataport

Matthias Kohlhardt wird zum 1. Januar 2027 neuer Vorstandsvorsitzender von Dataport

Altenholz (ots)

Der studierte Diplom-Verwaltungswirt ist ein erfahrener IT-Manager, der für seine Aufgabe langjährige Führungserfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen der IT-Branche mit dem Schwerpunkt auf den public sector und ein digitalpolitisches Profil mitbringt.

In unterschiedlichen Funktionen hat Matthias Kohlhardt für und an der digitalen Transformation der öffentlichen Verwaltung gearbeitet. Kohlhardt kommt aus dem Norden und lebt mit seiner Familie im Norden. Er ist langjähriger Vorsitzender der Geschäftsführung der MACH GmbH. In seiner Person verbinden sich ein geschärfter Blick auf die öffentliche Verwaltung mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen aus der Software- und Produktentwicklung sowie der Cloudifizierung. Kohlhardt verfügt über ein gutes Netzwerk in Wirtschaft und Verwaltung.

Jan Pörksen, Staatsrat und Chef der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Dataport: "Wir freuen uns sehr, Matthias Kohlhardt als künftigen Vorstandsvorsitzenden gewonnen zu haben. Die Digitalisierung der Verwaltung ist zentraler Baustein der föderalen Modernisierungsagenda. Zur Unterstützung haben wir mit Dataport einen leistungsstarken IT-Dienstleister mit einem klaren Profil. Mit Matthias Kohlhardt haben wie die richtige Persönlichkeit gefunden, die die Nachfolge von Dr. Johann Bizer antreten und Dataport weiterentwickeln wird."

Johann Bizer, Vorsitzender des Vorstands Dataport: "Mit Matthias hat der Verwaltungsrat eine erfahrene und dynamische Persönlichkeit für meine Nachfolge gefunden. Wir kennen uns schon lange. Ich habe ein sehr gutes Gefühl und freue mich, meine Aufgaben in seine guten Hände übergeben zu können."

Matthias Kohlhardt: "Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die nur in einem guten Zusammenwirken aller Kräfte gelingen kann: Den Trägern, den Auftraggebern, den Mitarbeitenden und auch den Partnern. Ich begleite Dataport seit seiner Gründung. Nun werde ich bald ein Teil davon. Darauf freue ich mich. Mit der neuen Aufgabe wird sich für mich ein Kreis schließen: Ich habe mal Verwaltung gelernt, um sie zu verändern. Im Anschluss war ich lange in der IT-Industrie und habe für öffentliche Kunden gearbeitet. Nun werde ich bald für Dataport als einem führenden Public Value IT-Unternehmen arbeiten."

Matthias Kohlhardt wird am 1. Januar 2027 die Nachfolge von Dr. Johann Bizer antreten, der seit 2008 als Vorstand und seit 2011 Vorstandsvorsitzender von Dataport ist.

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