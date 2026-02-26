Dataport

Dataport: Jede dritte Führungskraft ist weiblich

Bei Dataport ist der Frauenanteil in Führungspositionen 2025 auf 35 Prozent gestiegen. Damit liegt der IT-Dienstleister über dem bundesweiten Durchschnitt von 29,1 Prozent und schließt weiter zum EU-Durchschnitt von 35,2 Prozent auf (Statistisches Bundesamt, 2024). Mit seinem aktuellen Frauenförderplan hat Dataport sich zum Ziel gesetzt, die Frauenquote in Führungspositionen bis 2028 auf 40 Prozent zu steigern.

Flexible Arbeitsbedingungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Mitarbeitende können ihre Arbeitszeit zwischen 5 und 22 Uhr individuell einteilen und bis zu 80 Prozent mobil arbeiten. So lassen sich private Anforderungen besser mit beruflicher Verantwortung verbinden - insbesondere für Frauen, die nach wie vor einen Großteil der unbezahlten Care-Arbeit übernehmen. Die flexible Arbeitszeitgestaltung und der hohe Homeofficeanteil ermöglichen es, den Arbeitsalltag stärker an den Bedürfnissen der Familie auszurichten, etwa durch Unterbrechungen für die Kinderbetreuung.

Auch bei den Führungsmodellen setzt Dataport auf Flexibilität. Führung in Teilzeit ist fest etabliert: 2025 nahmen knapp 25 Prozent der weiblichen Führungskräfte ihre Aufgaben in Teilzeit wahr. Ein weiteres Angebot ist das Tandemmodell, das es bei Dataport bereits seit 2009 gibt: Zwei Führungskräfte teilen sich eine Position und bringen ihre individuellen Stärken und zeitlichen Ressourcen ein. 2025 gab es bei Dataport 44 Führungstandems, darunter vier reine Frauentandems, 24 gemischte und 16 reine Männertandems. Die geteilte Verantwortung schafft Freiräume und reduziert die Belastung, die mit einer klassischen Vollzeitführung verbunden ist.

Gezielte Förderung ebnet Frauen den Weg

Ergänzt werden diese Maßnahmen durch gezielte Nachwuchs- und Mentoring-Programme sowie Austauschformate für weibliche Führungskräfte. Damit investiert Dataport in die Entwicklung und Förderung von Frauen im Unternehmen.

Vorständin Cristina Tuik sagt: "Der hohe Anteil von Frauen in Führungspositionen bei Dataport ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass Chancengleichheit bei uns nicht nur ein Schlagwort ist, sondern aktiv gelebt wird. Gemischte Teams bringen unterschiedliche Perspektiven ein, steigern unsere Effizienz und fördern innovative Lösungen. Gerade in meiner Funktion im Vorstand ist es mir ein persönliches Anliegen, diese Entwicklung weiter voranzutreiben und Chancengleichheit nachhaltig zu stärken."

Trotz der positiven Entwicklung besteht weiterhin Handlungsbedarf. So liegt der Anteil weiblicher Führungskräfte im technischen Bereich bei Dataport konstant bei 24 Prozent. Der Gesamtanteil von Frauen im Unternehmen liegt aktuell bei 31 Prozent. Das Unternehmen plant, den Frauenanteil im Unternehmen bis 2028 auf 35 Prozent zu erhöhen.

