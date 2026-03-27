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Alle an Bord! Das Traumschiff legt am Sonntag mit Till Reiners auf ProSieben ab

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Unterföhring (ots)

Traumshow, Traumquiz, Traumkapitän: Kabarettist Till Reiners kapert diesen Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben das Show-Flaggschiff von Joko Winterscheidt. In "Wer stiehlt Till Reiners die Show?" führt der ZDF-Moderator Welten zusammen: "ZDF und ProSieben vereint in meiner Traumschiff-Show! Nichts Geringeres als eine Welt-Sensation. Es fällt die Mauer zwischen Privatfernsehen und Öffentlich-Rechtlichem und wie damals kann ich blühende Landschaften versprechen."

Till Reiners und seine Crew stechen in Fern-See und verwandeln das #WSMDS-Studio in eine glamouröse TV-Welt - Fernweh und Captain's Dinner inklusive. "Wir fahren mit dem Traumschiff zu neuen, exotischen Quizzen, wir treten eine gemeinsame, unvergessliche Reise an und die Zuschauer zu Hause brauchen nicht mal ein Ticket", verspricht Moderator Till Reiners.

Spaß und Gags auf allen Decks: Diese Gäste begeben sich auf die traumhafte Quiz-Reise und wollen Kapitän Reiners die Uniform und damit die Show stehlen: Ex-Tennisprofi Andrea Petkovic, Musiker Nico Santos, Original-Moderator Joko Winterscheidt und Wildcard-Kandidat Jonny (36, Frankfurt a. Main). Katrin Bauerfeind führt durch die Finalrunde.

"Wer stiehlt Till Reiners die Show?" - Sonntag, 29. März 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one

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