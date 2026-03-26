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Samstag war gestern: Joko & Klaas bestimmen jetzt immer sonntags auf ProSieben live den Tatort für "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"

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Unterföhring (ots)

Münster? Köln? München? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind ab 19. April 2026 jetzt immer sonntags die ersten an jedem Einsatzort - irgendwo in Deutschland. In vier neuen Folgen von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" braucht es keine Indizien, sondern richtige Antworten. Ermittelt wird jeden Sonntag live auf ProSieben die Gewinnerin oder der Gewinner von 100.000 Euro.

Das Besondere: Jeder kann sonntags live spontan am sehr guten Quiz teilnehmen und die hohe Gewinnsumme mit nach Hause nehmen. An welchen überraschenden Orten in Deutschland "Ein sehr gutes Quiz" gespielt wird, bleibt jedoch bis zur Ausstrahlung das Geheimnis von Joko & Klaas.

Mit Wissen und Bluff zu 100.000 Euro

Teamwork und Wissen oder die Bereitschaft zum Zocken sind nötig, um "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" für sich zu entscheiden und sich gegen die Mitspielerinnen und Mitspieler durchzusetzen. Drei Personen treten in 25 Quizrunden an. Wer richtig antwortet, bringt die ganze Gruppe eine Stufe weiter. Wer falsch antwortet, fliegt raus und wird durch die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidaten ersetzt. Antwortet keiner, müssen alle drei Spieler:innen die Show verlassen. Wer die 25. Quizfrage am Ende korrekt beantwortet, gewinnt 100.000 Euro.

Produziert wird "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - vier Folgen, ab 19. April 2026, sonntags um 20:15 Uhr live auf ProSieben oder streamen auf Joyn

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Isabella Toennes phone: +49 (0) 89 95 07 - 1172 email: isabella.toennes@seven.one

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