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Premiere! ProSieben startet in eine neue Handball-Ära. Länderspiele Deutschland - Ägypten am Donnerstag und Sonntag live im Free-TV

Unterföhring (ots)

Premiere auf ProSieben. Der Münchner TV-Sender startet in eine neue sportliche Ära und zeigt zum ersten Mal ein Handball-Länderspiel live. Wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Donnerstag, 19. März, und am Sonntag, 22. März, gegen Ägypten antritt, überträgt ProSieben beide Partien live und exklusiv im Free-TV. Hannes Hiller, Senderchef ProSieben: "Die Freude könnte größer nicht sein. Handball auf ProSieben. Die deutsche Nationalmannschaft auf ProSieben. Grandios. Das DHB-Team hat in den vergangenen Jahren Millionen begeistert. Jetzt wollen wir gemeinsam mit allen Fans das Feuer weiter entfachen und schon in dieser Woche das Aufwärmprogramm für die Heim-WM 2027 starten. Es kann losgehen." Los geht's auch für Silvio Heinevetter in seiner neuen Rolle. Der ehemalige Nationaltorhüter feiert Premiere als "ran Handball"-Experte auf ProSieben. Er komplettiert das On-Air-Team mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Reporter Christoph "Icke" Dommisch. "ran Handball"-Experte Silvio Heinevetter: "Ägypten ist ein extrem guter Gegner. Sie haben eine sehr starke Mannschaft mit einem Trainerfuchs und vielen Spielern aus dem europäischen Top-Handball. Das werden sehr interessante Spiele. Für das deutsche Team sollten sie aber auch ein bisschen Schaulaufen sein. Die Jungs sollten sich vor eigenem Publikum schon auch nochmal für diese überragende Europameisterschaft feiern lassen." "ran Handball" live auf ProSieben und Joyn Donnerstag, 19. März, 17:45 Uhr: Deutschland - Ägypten, live aus Dortmund Sonntag, 22. März, 15:00 Uhr: Deutschland - Ägypten, live aus Bremen

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