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Experten total: Sebastian Pufpaff und Klaas Heufer-Umlauf stehen am Dienstag auf ProSieben ganz im Dienst der guten Unterhaltung

Experten total: Sebastian Pufpaff und Klaas Heufer-Umlauf stehen am Dienstag auf ProSieben ganz im Dienst der guten Unterhaltung
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Unterföhring (ots)

They love to entertain us: Bei "TV total" wollten Sebastian Pufpaff und Klaas Heufer-Umlauf in der vergangenen Folge auf der Straße in Erfahrung bringen, wer von ihnen im deutschen Fernsehen für gutes Entertainment steht. Klaas Heufer-Umlauf? ("Kann ich mir kein Urteil erlauben, den habe ich noch nie in größerem Ausmaß gesehen.") Oder würden die Passanten eher bei Sebastian Pufpaff einschalten? ("Na ja, wenn ich denn muss..."). Jetzt geben die beiden Moderatoren in "EXPERTE FÜR ALLES" (Dienstag, 21:25 Uhr, ProSieben) alternative Unterhaltungstipps für den Alltag.

Wie lässt sich die Bildschirmzeit am eigenen Device reduzieren, ohne auf die Entertainment-Perlen verzichten zu müssen? Welche Inhalte reichen aus, um nicht unter FOMO zu leiden, aber dennoch mitreden zu können? Gemeinsam sondieren TV-Experte Sebastian Pufpaff und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstagabend den Bewegtbild-Content und suchen Antworten auf diese Frage einer Zuschauerin. Kommt Klaas seinem Ziel, "EXPERTE FÜR ALLES" zu werden, wieder ein Stück näher?

"EXPERTE FÜR ALLES" - immer dienstags, um 21:25 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

Pressekontakt:
Kevin Körber
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187
email:  kevin.koerber@seven.one

Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191
email:  clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

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