Unterföhring (ots) - Top-Duell zum Auftakt: Die Bundesliga startet mit dem Eröffnungsspiel FC Bayern München gegen RB Leipzig in die Saison 2025/2026. SAT.1 und Joyn übertragen die Partie am 22. August live und kostenlos. Das "ran Bundesliga"-Team berichtet ab 19:50 Uhr aus München. So geht's weiter im ...

