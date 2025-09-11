AVATR

Mehrere Star-Modelle als Vorreiter, AVATR glänzt mit "New Luxury" auf der 2025 Munich Auto Show (IAA) in München

AVATR hatte einen hochkarätigen Auftritt auf der 2025 Munich Auto Show (IAA) und präsentierte mehrere Star-Modelle, während sie gleichzeitig auf dem Münchner Königsplatz debütierten. Durch die Schaffung eines innovativen "Indoor + Outdoor"-Erlebnisses in zwei Szenarien bot die Marke dem globalen Publikum eine reichhaltigere und ansprechendere Möglichkeit, sich mit ihrer Vision von "New Luxury" zu verbinden.

Während der Veranstaltung faszinierte das weltweit erste Emotive Intelligent (EI) vision car, AVATR VISION XPECTRA, entworfen von Chief Design Officer Nader Faghihzadeh, die europäischen Besucher mit seinem ersten Auftritt. Daneben standen der AVATR 012 in limitierter Auflage, der gemeinsam mit Kim Jones entwickelt wurde, die exklusive Sonderanfertigung AVATR 11 Royal Edition, der Urban Luxury SUV AVATR 07 und die Luxury Sports Sedan AVATR 06 im Mittelpunkt, die systematisch die neuesten Entwicklungen von AVATR im Bereich des originellen Designs und der intelligenten Technologie demonstrierten.

Der AVATR 07, der als Urban Luxury SUV positioniert ist, verbindet nahtlos geräumigen Komfort mit emotionaler Wärme. Es wurde 2025 mit dem 2025 German iF Design Award und dem U.S. IDA International Design Gold Award ausgezeichnet und zieht zahlreiche Besucher an. Der AVATR 06, die Luxus-Sportlimousine, beeindruckte das Publikum mit seinem flachen Profil und seinen geschwungenen Konturen und wurde zu einem Highlight der Messe. Die exklusive Sonderanfertigung AVATR 11 Royal Edition präsentierte ihren luxuriösen Charakter durch eine raffinierte Kombination aus Obsidian Black und Noble Gray, die mit ihrem vollen, glänzenden Finish von der Pracht des Royal Opera House inspiriert wurde und einen weiteren Schwerpunkt der Ausstellung darstellte. Die AVATR 012 in limitierter Auflage, die gemeinsam mit Kim Jones und Nader Faghihzadeh entwickelt wurde, besticht durch ihre skulpturale Silhouette in flüssigem Silber und ihr von der Architektur inspiriertes Interieur.

Mit dieser New Luxury Produktpalette hat AVATR bereits das Vertrauen von fast 190.000 Besitzern gewonnen und positives Feedback in Märkten wie Thailand, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur erhalten. Bis 2025 plant das Unternehmen, in über 50 Ländern und Regionen weltweit ein Netz von über 160 Kanälen aufzubauen. Als Vertreter origineller und intelligenter neuer Luxus-Elektrofahrzeuge verfolgt AVATR mit einer Born Global-Mentalität seine Vision, ein führender internationaler Name im Bereich neuer intelligenter Luxus-Elektrofahrzeuge zu werden.

