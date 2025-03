Bundesagentur für Arbeit (BA)

Girls´ Day und Boys´ Day unterstützen Jugendliche bei klischeefreier Berufswahl // BA-Presseinfo Nr. 13

Nürnberg (ots)

Traditionelle Rollenbilder sind schwer zu überwinden. Noch immer gibt es zahlreiche Berufsfelder, in denen Frauen oder Männer stark unterrepräsentiert sind. So arbeiten z.B. zu wenige Männer in der Pflege und nicht genug Frauen in Technikberufen. Der Girls´ Day und Boys´ Day am 3. April ermöglichen Jugendlichen einen Tag lang, in Berufe hineinzuschnuppern, in denen Männer bzw. Frauen noch immer in der Minderheit sind. Damit werden Schülerinnen und Schüler bei der klischeefreien Berufswahl unterstützt und erhalten wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt.

Auch in diesem Jahr beteiligen sich an der Aktion in ganz Deutschland zahlreiche Arbeitgeber und öffnen für die Jugendlichen ihre Türen. Auf den Webseiten www.girls-day.de und www.boys-day.de finden Mädchen und Jungen alle Angebote aus ihrer Region im jeweiligen Such-Radar. Die Aktionen richten sich an Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse. Mitte März standen bereits knapp 21.600 Angebote mit mehr als 162.900 Plätzen zur Anmeldung bereit, darunter zirka als 6.700 barrierefreie Schnupperpraktika.

Unternehmen und Institutionen können auf den beiden Portalen ihre Angebote für Jugendliche kostenlos eintragen. Dadurch können sie Interesse bei den Schülerinnen und Schülern für die angebotenen Berufsbilder wecken und sich als Arbeitgeber präsentieren. Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die so geknüpften Kontakte zu einem späteren Zeitpunkt oft in Ausbildungsverhältnisse einmünden. Die Teilnahme am Girls´ Day und Boys´ Day stellt für Betriebe daher eine wertvolle Chance dar, potentiellen Nachwuchskräften das eigene Unternehmen mit seinen Einstiegsmöglichkeiten zu präsentieren.

Auch Eltern können die Aktionstage begleiten sowie Lehrerinnen und Lehrer den Girls´ Day und Boys´ Day in ihren Unterricht einbauen. Hierfür stehen auf den Webseiten der beiden Aktionstage zahlreiche Materialien rund um das Thema klischeefreie Berufswahl bereit.

Die Arbeitsagenturen, Jobcenter und Jugendberufsagenturen unterstützen an den Aktionstagen gemeinsam mit zahlreichen weiteren Partnern die bundesweiten Angebote.

BA engagiert sich mit Partnern am Aktionstag

Auch als Arbeitgeberin engagiert sich die BA für eine von Stärken und Interessen geleitete Berufswahl unabhängig von tradierten Geschlechterrollen.

Am Girls´ Day können Mädchen und junge Frauen z.B. in einigen Arbeitsagenturen das Innenleben eines Computers kennenlernen und eine eigene Webseite gestalten. Dabei erfahren sie zudem, welche Einstiegsmöglichkeiten es im IT-Bereich der BA gibt. Beim Boys´ Day bringen einige Agenturen für Arbeit Jungen und jungen Männern das Berufsbild und die Ausbildung zum Fachangestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen näher und stellen die Studiengänge der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit vor.

Schülerinnen und Schüler, die gerne an dem Aktionstag teilnehmen möchten, benötigen hierfür bei Terminen während der Unterrichtszeiten eine Schulfreistellung. Eine Vorlage steht als Download auf den beiden Webseiten der Aktionstage bereit.

