Staffelbestwert! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" brilliert mit 20,3 Prozent Marktanteil
Unterföhring (ots)
Glanzleistung! Heidi Klums Models begeistern das Publikum auf ProSieben in ihren neuen Looks. Mit der 13. Folge feiert #GNTM den aktuellen Staffelbestwert mit einer Overnight-Quote von überragenden 20,3 Prozent Marktanteil (Z. 14- bis 49). Damit gewinnt ProSieben mit großem Abstand die Prime-Time. Insgesamt schalten 2,93 Millionen Zuschauer das #GNTM-Umstyling ein (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.).
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"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Basis: Marktstandard Bewegtbild | Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 26.03.2026 (vorläufig gewichtet)
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