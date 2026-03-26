ProSieben

Staffelbestwert! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" brilliert mit 20,3 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots)

Glanzleistung! Heidi Klums Models begeistern das Publikum auf ProSieben in ihren neuen Looks. Mit der 13. Folge feiert #GNTM den aktuellen Staffelbestwert mit einer Overnight-Quote von überragenden 20,3 Prozent Marktanteil (Z. 14- bis 49). Damit gewinnt ProSieben mit großem Abstand die Prime-Time. Insgesamt schalten 2,93 Millionen Zuschauer das #GNTM-Umstyling ein (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.).

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite https://presse.prosiebensat1.com und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Basis: Marktstandard Bewegtbild | Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 26.03.2026 (vorläufig gewichtet)

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