Fair Finance Week 2025

Geld trifft Werte

Frankfurt (ots)

Vermögenssteuer in Frankreich, in Spanien, der Schweiz und Norwegen. Aber Deutschland? Hier kürzt die Koalition aus CDU und SPD am Bodensatz der Gesellschaft. Aus Bürgergeld wird eine Grundsicherung.

Dabei gibt es ein wirksames Mittel gegen klamme Kassen. Die Bewegungen Taxmenow oder TaxTheRich und unsere Nachbarstaaten machen es vor: Vermögen und Erbschaften fair besteuern, finanziellen Ausgleich herstellen und gemeinwohlorientiert handeln.

Was läuft also schief und wie können wir das ändern? Das debattieren wir auf der nächsten Fair Finance Week vom 27. bis zum 30. Oktober.

Was macht die Fair Finance Week besonders?

Wir setzen auf den niedrigschwelligen Dialog mit Bürger*innen, Medienschaffenden und Expert*innen. Alle Termine sind kostenlos. Hier wird nichts verkauft. Hier gibt es keine Lockmittel oder Abos. Die vier Anbieter GLS Bank, Invest in Visions, Oikocredit und Triodos Bank handeln alle nach sozial-ökologischen Standards. Gemeinsam öffnen sie digital und vor Ort in Frankfurt den Raum für das offene Gespräch über Geld, Gier, Güte und die Gesellschaft. Kommen Sie vorbei! Erleben Sie Finanzexpert:innen wie Ulrike Herrmann, Journalistin und Publizistin, Bastian Bergerhoff, Kämmerer der Stadt Frankfurt, Leonie Petersen, Oxfam oder Peter Reese von taxmenow.

Die FAIR FINANCE WEEK 2025 im Überblick:

Mo., 27.10, ab 18 Uhr: Regionale Diskussionsabende in den GLS Bank Filialen München, Hamburg, Berlin und Bochum

In Frankfurt und im Livestream:

Di., 28.10. ab 18 Uhr, Haus am Dom: Wo sind unsere Werte geblieben in Wirtschaft und im Finanzwesen?

Mi., 29.10. ab 18 Uhr, Haus am Dom: Toxisch reich - zu viel Geld in wenigen Händen?

Do., 30.10. ab 18.30 Uhr, Evangelische Akademie Frankfurt: Finanzbildung - aber bitte mit Werten!

Das Programm, die Anmeldungen und Links zum Livestream finden Sie hier >>> www.fair-finance-frankfurt.de/programm

Original-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell