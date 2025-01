Lidl

Lidl wächst doppelt so schnell wie die Branche

Der Lebensmitteleinzelhändler blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2024 zurück

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Laut aktuellen YouGov-Kennzahlen liegt Lidl in Deutschland mit einem Umsatzwachstum von 5,7 Prozent[1] im Lebensmittelhandel an der Spitze. Im Bereich Obst und Gemüse erzielte der Lebensmitteleinzelhändler einen Zuwachs von 8,4 Prozent[2]. Durch die konsequente Weiterentwicklung des Frischesortiments mit mittlerweile rund 170 Obst- und Gemüseartikeln und der Intensivierung des kundenorientierten Aktionsgeschäfts, konnte Lidl in der wichtigen Fokuskategorie weiterwachsen. Hierbei bleibt Lidl stets seinem Anspruch treu, den Kunden das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Die umfassende Kundenorientierung und zahlreiche Preisaktionen schlagen sich in der Kundenbindung sowie Neukundengewinnung nieder.

Lidl plant besondere Preissenkungen und Aktionen im Obst- und Gemüsebereich

Lidl überzeugt die Kunden im Bereich Obst und Gemüse. Dies zeigt vor allem die erneute Auszeichnung zum besten Anbieter von Obst und Gemüse in der Kategorie Discount der renommierten "Fruchthandel Magazin Retail Awards". In den Kategorien Qualität, Bio-Produkte und regionale Produkte erhielt Lidl eine besonders positive Bewertung. Bereits zum achten Mal hat Lidl die renommierte Auszeichnung erhalten und ist damit Rekordsieger.

Auch im Jahr 2025 legt Lidl einen besonderen Fokus auf den Bereich Obst und Gemüse und ist daher mit vielfältigen Angeboten und sichtbaren Preissenkungen, die sich auch in den kommenden Wochen fortsetzen, in das neue Jahr gestartet. Lidl-Kunden profitieren von umfassenden Rabatten im Bereich Obst und Gemüse.

Alle Kunden können bei ihrem Einkauf derzeit doppelt sparen: Der Lebensmitteleinzelhändler bietet vier statt zwei Artikel aus dem Bereich Obst- und Gemüse zu Deutschlands günstigstem Preis an. Darüber hinaus profitieren Nutzer der Lidl Plus App von täglich frischen Coupons. Beim Öffnen der Geschenk-Box in der App erhalten sie Tag für Tag einen exklusiven Obst- und Gemüse-Coupon, den sie innerhalb von drei Tagen in ihrer Filiale einlösen können.

Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

[1] Quelle: DE YouGov Shopper FMCG, Bruttostichprobe 30.000 Haushalte, Umsatzentwicklung 2024 vs. 2023 innerhalb FMCG. Das Panel ist repräsentativ für alle Haushalte in Deutschland mit haushaltsführenden Personen ab 16 Jahren, erfasst kontinuierlich und elektronisch die Einkäufe für den privaten Konsum und weist diese gewichtet und hochgerechnet aus.

[2] Quelle: DE YouGov Shopper FMCG, Bruttostichprobe 30.000 Haushalte, Umsatzentwicklung 2024 vs. 2023 Warenbereich Obst/Gemüse. Das Panel ist repräsentativ für alle Haushalte in Deutschland mit haushaltsführenden Personen ab 16 Jahren, erfasst kontinuierlich und elektronisch die Einkäufe für den privaten Konsum und weist diese gewichtet und hochgerechnet aus.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell