Hasen verboten! ProSieben macht den Ostermontag zum Superhero Monday mit "Thor", "Doctor Strange" und "Guardians of the Galaxy"
Unterföhring (ots)
27. März 2026.Bye, bye Osterhase. Welcome Superheroes. ProSieben macht den Ostermontag, 6. April 2026, zum Superhero Monday: Den ganzen Tag gibt es preisgekrönte Action mit wahren Superhelden: von "Black Widow" und "Spider-Man: Across the Spider-Verse" über "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bis hin zu "Thor: Love and Thunder".
Das große Highlight des Superhero Monday: Die Free-TV-Premiere von "Guardians of the Galaxy: Volume 3" um 20:15 Uhr. Darin stehen die Guardians vor ihrer bislang härtesten Herausforderung. Der mächtige Adam Warlock (Will Poulter) trachtet ihnen nach dem Leben, während eine noch größere Gefahr aus Rockets düsterer Vergangenheit auftaucht.Peter Quill (Chris Pratt), gezeichnet vom Verlust Gamoras (Zoë Saldana), muss seine zerstrittene Truppe für eine letzte, entscheidende Schlacht vereinen. Der Kampf wird alles fordern - und könnte das endgültige Aus für die legendären Guardians bedeuten ...
Der Superhero Monday auf ProSieben am 6. April 2026 im Überblick:
07:15 Uhr: "Spider-Man: Across the Spider-Verse"
10:05 Uhr: "Black Widow"
12:40 Uhr: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"
15:05 Uhr: "Thor: Love and Thunder"
17:35 Uhr: "Guardians of the Galaxy Vol. 2"
20:15 Uhr: "Guardians of the Galaxy: Volume 3"
