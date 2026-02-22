PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Frankfurter Rundschau

Trumps schwere Schlappe

Frankfurt (ots)

Das Urteil des Obersten US-Gerichts gegen die Zölle von Donald Trump markiert eine Wende für die Politik der USA. Die Richterinnen und Richter haben nicht nur die Demokratie gestärkt, indem sie endlich ihre Unabhängigkeit demonstriert und dem US-Präsidenten zu verstehen gegeben haben, dass auch für ihn Regeln gelten. Sie haben Trump auch eines seiner wichtigsten politischen Instrumente genommen. Daran ändern die von ihm trotzig erhobenen neuen Tarife wenig. Sie gelten lediglich einige Wochen und machen den Zoll-Dschungel noch undurchdringlicher. Damit dürfte die Lust von Investoren weiter sinken, sich auf dem US-Markt zu engagieren. Und die wahrscheinlichen Rückzahlungen durch den Ausfall der Zolleinnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe bedrohen nun den Haushalt des überschuldeten Landes. All das wird Trump bei seinen Landsleuten noch unbeliebter machen, was die Aussichten für die Midterms für Trumps Republikaner weiter eintrübt.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Alle Storys Alle
  • 22.02.2026 – 14:34

    Trump-Bezwinger Woldenberg sieht Chance auf riesiges Konjunkturprogramm

    Frankfurter Rundschau (ots) - Der US-Unternehmer Rick Woldenberg, der mit Erfolg vor dem Obersten Gerichtshof der USA gegen die Zölle von US-Präsident Donald Trump geklagt hat, sieht in der Entscheidung die Basis für einen "großen Push für die Wirtschaft". Im Interview der Frankfurter Rundschau (Montagsausgabe, 23.2.2026) sagte Woldenberg: "Ich bin überzeugt: ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 16:48

    Licht und Schatten

    Frankfurt (ots) - Was von Olympischen Spielen übrigbleibt, sind vor allem Bilder. Die Winterspiele in Mailand und Cortina faszinierten fast die gesamte Zeit über mit einem tiefblauen Dolomitenhimmel und einem grandiosen Alpenpanorama. Hinzu kommen skurrile oder bewegende Geschichten. Aus deutscher Sicht dominieren in erster Linie Bilder von vielen Tränen der vielen Enttäuschten. Die hohen Erwartungen des Deutschen Olympischen Sportbundes wurden nicht erfüllt - außer im ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:00

    Fünfte Folge des FR-Videopodcasts Klimaklartext ab Freitag (20.02.) um 9 Uhr online

    Frankfurt (ots) - In der neuen Folge des FR-Videopodcasts KlimaKlartext schlägt die Energieökonomin Claudia Kemfert eine Mehrwertsteuer von null Prozent auf Wärmepumpen vor. Angesichts hoher CO2-Preise sei fossiles Heizen ein wachsendes Kostenrisiko. Zweifel an der Wintertauglichkeit von Wärmepumpen weist Kemfert zurück. Neben Preisunterschieden im europäischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren