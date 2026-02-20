PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Fünfte Folge des FR-Videopodcasts Klimaklartext ab Freitag (20.02.) um 9 Uhr online

Frankfurt (ots)

In der neuen Folge des FR-Videopodcasts KlimaKlartext schlägt die Energieökonomin Claudia Kemfert eine Mehrwertsteuer von null Prozent auf Wärmepumpen vor. Angesichts hoher CO2-Preise sei fossiles Heizen ein wachsendes Kostenrisiko. Zweifel an der Wintertauglichkeit von Wärmepumpen weist Kemfert zurück. Neben Preisunterschieden im europäischen Vergleich geht es auch um Fachkräftemangel und soziale Fragen der Wärmewende. Die fünfte Folge von KlimaKlartext ist ab Freitag um 9 Uhr auf fr.de und allen Podcastplattformen abrufbar.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3989

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

