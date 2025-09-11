Fisher Investments

Fisher Investments von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) 2025 mit drei Auszeichnungen gekürt: Herausragende Kundenzufriedenheit, beste Kundenberater und vertrauenswürdigste Unternehmen

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Fisher Investments belegte in jeder Kategorie den ersten Platz innerhalb der deutschen Vermögensverwaltungsbranche.

Die Fisher Investments GmbH wurde von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) zum Gewinner der 2025 verliehenen Auszeichnungen für Herausragende Kundenzufriedenheit, Deutschlands beste Kundenberater und Deutschlands vertrauenswürdigste Unternehmen gekürt. Fisher Investments positionierte sich innerhalb der Vermögensverwaltungsbranche in jeder der drei Kategorien auf dem ersten Platz.

„Diese Auszeichnungen spiegeln unser Engagement für herausragenden Service, unseren Kundenfokus und unser beständiges Streben nach den besten Ergebnissen für unsere Kunden wider", kommentiert der CEO des US-amerikanischen Mutterkonzerns von der Fisher Investments GmbH, Damian Ornani. „Besonders stolz sind wir auf diese Auszeichnung, da sie von einer der renommiertesten Zeitungen Deutschlands, der FAZ, stammt."

Die FAZ führte eine umfassende Analyse der Daten eines Social Listenings über einen Zeitraum von zwei Jahren durch, in deren Rahmen Tausende von Unternehmen aus verschiedenen Branchen bewertet wurden. Die Gewinner der Auszeichnung „Herausragende Kundenzufriedenheit" wurden aus rund 16.000 Unternehmen auf Grundlage der Kriterien Kundenzufriedenheit, Service-Zuverlässigkeit, Transparenz und herausragender Umgang mit Beschwerden ausgewählt. Bei der Auszeichnung „Deutschlands beste Kundenberater" der FAZ wurden 4.000 Unternehmen im Hinblick auf die Qualität der Empfehlungen, den Kundenservice und die Gebührenstrukturen analysiert, während im Rahmen der Auszeichnung „Deutschlands vertrauenswürdigste Unternehmen" über 17.000 Unternehmen auf erstklassige Managementpraktiken, Produkt- und Servicequalität sowie Vertraulichkeitsstandards hin untersucht wurden.

„Diese Auszeichnungen würdigen die beständigen Bestrebungen unseres gesamten Unternehmens, die auf einem gemeinsamen Engagement dafür beruhen, unseren Kunden einen ausgezeichneten Service zu bieten", ergänzt Jens Wolf, Geschäftsführer der Fisher Investments GmbH in der DACH-Region.

Über Fisher Investments

Die Fisher Investments GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes und beaufsichtigtes Wertpapierinstitut. Sie verfügt über die Erlaubnis, Wertpapierdienstleistungen mit dem Kerngeschäftsfeld der Finanzportfolioverwaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erbringen. Die Fisher Investments GmbH hat die fortlaufenden Entscheidungen zur Anlagestrategie auf ihre Muttergesellschaft, Fisher Asset Management, LLC, ausgelagert, die ihren Sitz in den USA hat und vor der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) beaufsichtigt wird. Die Fisher Investments GmbH, Fisher Asset Management, LLC, sowie weitere Unternehmen der Gruppe erbringen ihre Wertpapierdienstleistungen unter der Bezeichnung „Fisher Investments".

Fisher Investments und seine Tochtergesellschaften weisen ein verwaltetes Vermögen von über 300 Milliarden EUR (Stand: 28.08.2025) über drei Hauptgeschäftsbereiche – Institutionelle Kunden, US-Privatkunden und Internationale Privatkunden – hinweg auf. Gründer und Executive Chairman Ken Fisher war für 32,5 Jahre bis 2017 Autor der Kolumne „Portfolio Strategy", die im Forbes Magazine erschien, was Fisher zum längsten ununterbrochen für das Magazin tätigen Kolumnisten in dessen Geschichte macht. Er verfasst nun monatlich maßgeschneiderte Kolumnen in Landessprache, die sich von Land zu Land unterscheiden und in 26 wichtigen Ländern erscheinen, womit er mehr Länder und insgesamt mehr Sprachen abdeckt und somit eine größere Reichweite aufweist als jeder andere, unabhängige Kolumnist jemals. In der DACH-Region schreibt er monatlich für Focus Money, Handelszeitung und Trend. Ken Fisher wird regelmäßig von großen TV-Nachrichtensendern wie nTV, Fox Business and News sowie CNN International eingeladen. Er hat 11 Bücher über Investieren und Vermögensaufbau geschrieben, darunter vier New York Times-Bestseller.

Weitere Informationen über Fisher Investments erhalten Sie unter: Fisher Investments | Vermögensverwaltung

Original-Content von: Fisher Investments, übermittelt durch news aktuell