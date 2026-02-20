Frankfurter Rundschau

Licht und Schatten

Frankfurt (ots)

Was von Olympischen Spielen übrigbleibt, sind vor allem Bilder. Die Winterspiele in Mailand und Cortina faszinierten fast die gesamte Zeit über mit einem tiefblauen Dolomitenhimmel und einem grandiosen Alpenpanorama. Hinzu kommen skurrile oder bewegende Geschichten. Aus deutscher Sicht dominieren in erster Linie Bilder von vielen Tränen der vielen Enttäuschten. Die hohen Erwartungen des Deutschen Olympischen Sportbundes wurden nicht erfüllt - außer im Eiskanal von Cortina, wo Sportlerinnen und Sportler im Rodel- und Bob-Wettbewerb Gold schürften. Das gelang darüber hinaus bisher nur noch dem Skispringer Philipp Raimund und der Skicrosserin Daniela Maier. Dieses große Misslingen wird Debatten um Förderpotenzial einzelner Sportarten für die Zukunft nach sich ziehen.

