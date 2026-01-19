WestLotto

LOTTO 6aus49: erster WestLotto-Millionär im neuen Jahr

Treffer im zweiten Rang - Rund 1,8 Millionen Euro gehen nach NRW

Münster (ots)

Mit "Sechs Richtigen" zum Millionengewinn - dies ist einem Tipper aus Nordrhein-Westfalen am Samstag (17. Januar) gelungen. Sein Treffer in der zweiten Gewinnklasse von LOTTO 6aus49 ist rund 1,8 Millionen Euro wert. Dies ist der erste WestLotto-Millionär 2026.

Millionär mit "Sechs Richtigen"

Wenn der Nordrhein-Westfale, der am 17. Januar mit seinem Internet-Tipp die Gewinnklasse 2 von LOTTO 6aus49 getroffen hat, von seinem Glück erfährt, wird er vielleicht seine Urlaubsplanung 2026 überdenken. Sowohl die Exklusivität des Hotels als auch die Länge des Urlaubs lassen sich mit dem Lotto-Gewinn jetzt anders planen. Denn der erste Neu-Millionär bei WestLotto im Jahr 2026 erhält für seinen Glückstipp mit "Sechs Richtigen" 1.820.635,40 Euro.

Jackpot bei LOTTO 6aus49 nicht geknackt

Bei den am Samstag ermittelten Gewinnzahlen 12, 21, 22, 37, 46 und 49 fehlte dem NRW-Tipper nur die richtige Superzahl 1, um den Jackpot zu knacken. Der Jackpot steigt zur kommenden Ziehung am Mittwoch (21. Januar) auf rund 14 Millionen Euro.

Weitere Hochgewinne in NRW

Am Wochenende gab es eine Vielzahl weiterer Hochgewinne im sechsstelligen Bereich in Nordrhein-Westfalen. Bereits am Freitagabend erzielten bei der Lotterie Eurojackpot gleich vier WestLotto-Tipper Gewinne im dritten Rang. Sie erhalten Summen von jeweils 122.656,20 Euro. Zwei der Glückspilze haben Ihren Spielauftrag im Kreis Mettmann abgegeben, die beiden anderen Gewinner haben ihre Tipps online gespielt.

Einen weiteren Hochgewinn in Höhe von 100.000 Euro gab es am Samstag (17. Januar) bei der Zusatzlotterie SUPER 6. Der Tipp wurde in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Olpe gespielt. Auch in der Gewinnklasse 6 der GlücksSpirale gehen 100.000 Euro nach Nordrhein-Westfalen. Der Gewinner hatte seinen Tipp in einer WestLotto-Annahmestelle im Kreis Wesel abgegeben.

